Der Berliner Hersteller Teufel, ursprünglich reiner Direktversender, weitet seine Aktivitäten im klassischen Vor-Ort-Shopping aus: Vor kurzem eröffnete Teufel vier spezielle „Teufel Sound Space“-Flächen in ausgewählten Media-Markt-Filialen. Sie sind allerdings vorerst zeitlich limitiert.

Teufel und MediaMarkt: Vor Ort ausprobieren

Ab sofort gibt es vier Media-Markt-Filialen mit eigenem Teufel Sound Space. In den Märkten Bonn, Paderborn sowie Wuppertal und Nürnberg City können Sie bis Ende Juni eine Auswahl der beliebtesten Teufel-Produkte in Augen- und Ohrenschein nehmen. In den Filialen Bonn und Nürnberg stehen freitags, samstags und montags geschulte Teufel-Beraterinnen und -Berater zur Verfügung.

Was gibt’s zu hören?

Zu den ausgestellten Produkten gehören diverse Kopfhörer, aber auch Bluetooth- und Partylautsprecher sowie die Aktivlautsprecher Ultima 25 und Ultima 40 Aktiv. Ausprobieren ist übrigens ausdrücklich erwünscht.

Achtung: Die Sound Spaces sind vor allem dazu da, die Teufel-Produkte kennenzulernen. Daher sind sie auch nicht direkt vor Ort erhältlich, lassen sich aber sowohl über die Teufel- als auch die MediaMarkt-Website bequem bestellen. Es handelt sich bei der Aktion um einen Testlauf – bei Erfolg könnte es durchaus sein, dass die Sound Spaces verstetigt oder ausgebaut werden.

Die Teufel Sound Spaces finden Sie hier:

MediaMarkt Nürnberg-City – Vordere Ledergasse 30, 90403 Nürnberg

MediaMarkt Paderborn – Pohlweg 110, 33100 Paderborn

MediaMarkt Wuppertal City – Neumarkt 1, 42103 Wuppertal

MediaMarkt Bonn – Friedensplatz 1, 53111 Bonn

