Es gibt Neuigkeiten von Teufel: Der Kombo 62 CD-Receiver ist – so die Berliner – ein echter Alleskönner. Ob das stimmt, finden wir übrigens gerade heraus, das Gerät befindet sich aktuell in einem ausführlichen Produkttest.

Teufel Kombo 62: Spielt (fast) alles ab …

Der neue Teufel Kombo 62 ist ein 2.1-Receiver mit einer Verstärkerleistung von 130 Watt pro Kanal an 4 Ohm (bei 1 % Klirrfaktor). Er verfügt über ein eingebautes Slot-in-CD-Laufwerk, kann aber auch Musik von anderen Quellen abspielen.

So gibt es beispielsweise drei Digitaleingänge (USB-C, HDMI und Toslink), außerdem ist ein Tuner für FM und DAB+ an Bord. Zwei Hochpegeleingänge stehen für analoge Quellgeräte bereit – und dann kann der Kombo 62 auch noch streamen: wahlweise über Spotify Connect und TuneIn-Webradio (per LAN und WLAN, ein DLNA-Renderer ist der Receiver aber nicht) oder per Bluetooth.

Die Bedienung des Teufel Kombo 62 erfolgt entweder per App, Fernbedienung oder die Bedientasten am Gerät. Außerdem lassen sich ein Kopfhörer und ein Subwoofer anschließen.

Preise, Verfügbarkeit und Bundles

Der neue Teufel Kombo 62 ist ab sofort erhältlich – und zwar sowohl solo als auch im Bundle mit Lautsprechern und/oder Subwoofer. Alle Bundle-Angebote finden Sie auf der Teufel-Website. Der Einzelpreis des neuen Teufel-Receivers liegt bei 599,99 Euro.

