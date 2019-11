Teufel mit Sitz in Berlin kündigt in einer aktuellen Pressemitteilung günstige Bundle-Angebote für Micro-Anlagen an:

Die oben im Bild gezeigte Kombo 11 besteht aus einer ultrakompakten Stereoanlage mit CD-Spieler, Radio für UKW und DAB+ und Verstärker sowie Bluetooth-Empfänger und Hochpegel-Input für externe Zuspieler – im Bundle mit den Zweiwege-Bassreflex-Lautsprechern Teufel VT 11.

Etwas avancierter ist die Ultima 20 Kombo: Sie kommt mit den Regallautsprechern Teufel Ultima 20, die wir vor einem knappen Jahr im Test hatten, und einem ebenfalls bluetoothfähigen CD-Receiver mit 80 Watt Sinusleistung, der außerdem mit gleich drei Hochpegeleingängen sowie einem Sub-Out aufwartet.

Beide Sets werden komplett anschlussfertig ausgeliefert – inklusive Lautsprecherkabel und Fernbedienung.

Preise:

Teufel Kombo 11: 299,99 Euro

Teufel Ultima 20 Kombo: 499,99 Euro

