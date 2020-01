Die einen schließen, die anderen eröffnen. Klar, so ganz passt ein Vergleich zwischen Unternehmen wie Bose (die weltweit 119 Ladengeschäfte schließen wollen) und Teufel zwar eigentlich nicht – aber besonders interessant und schön ist’s in diesem Kontext dennoch zu hören, wenn Teufel-Geschäftsführer Sascha Mallah feststellt: „Für uns funktionieren eigene Ladengeschäfte ausgesprochen gut“.

Am Stammsitz in der Hauptstadt sollte 2014 zunächst lediglich ein Show-Room an den Start gehen: „Geplant war der Store im Bikini-Haus als Show-Room – Kunden sollten sich die Produkte ansehen und vor allem anhören können. Dass die dann auch so eifrig kaufen, hat uns selber positiv überrascht“, so Mallah weiter. 2018 eröffnete in Essen dann das erste Teufel-Ladengeschäft außerhalb Berlins. 2019 kamen Stuttgart und Köln hinzu.

Und dieses Jahr sind gleich vier Einweihungsfeiern geplant, die ersten Sektkorken werden binnen der nächsten sechs Monate in Leipzig und Wien knallen.

Nach der Berliner Urmutter aller „Teufelshäuser“ wird das Leipziger Sound-Quartier in der Grimmaischen Straße 1-7 (PLZ 04109) mit Blick auf die Verkaufsfläche der zweitgrößte. Wiener Musik- und Audiofans dürfen sich über eine Top-Adresse in der Mariahilfer Straße 119 (1060) freuen, die die Verkaufsfläche im „EMI the Music Store“ in der Kärntner Straße ersetzen wird.

Dann mal volume up: Wir wünschen viel Spaß beim Feiern, antesten und vor allen Dingen: hören!

Kontakt

Lautsprecher Teufel GmbH

Budapester Straße 44

10787 Berlin



Telefon: +49(0)30–217 84 217

E-Mail: info@teufel.de

Web: https://www.teufel.de/