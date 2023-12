Der Berliner Hersteller Teufel expandiert weiter. Nachdem das 1979 in Berlin gegründete und seinerzeit zunächst auf Lautsprecherbausätze spezialisierte Unternehmen als Direktversender reüssierte – heuer bezeichnet man sich als „europaweit renommierte Consumer Electronics Brand“ -, gibt es darüber hinaus inzwischen acht Vor-Ort-Stores („Flagshipstores“) mit Beratung in Deutschland – und seit dem 15. Dezember nun auch den ersten in der Schweiz.

Highfideles Teufelswerk: Jetzt auch in Dübendorf bei Zürich

Die neue Teufel-Verkaufsausstellung befindet sich in den Räumlichkeiten des Möbel-Showrooms Pfister in Dübendorf, wenige Kilometer östlich von Zürich gelegen. Hier gibt es nun Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher, Soundbars und Heimkinosets von Teufel zu erleben und probezuhören. Eine spezielle Soundlounge mit TV-Sound-Lösungen – siehe Bild oben – rundet das Programm ab.

Wie auch in den anderen Flagship-Stores von Teufel können Sie persönliche Beratungs-Termine vorab online reservieren, damit das fachkundige Personal vor Ort im wahrsten Sinne des Wortes „ganz Ohr“ für Sie ist. Über Spontanbesuche freuet sich das Teufelteam natürlich ebenso.

Das Möbelhaus Pfister in Dübendorf ist von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 18 Uhr für Sie geöffnet.

Die Anschrift des neuen Teufel-Flagship-Stores:

Hochbordstr. 4 | CH-8600 Dübendorf

Kontakt

Lautsprecher Teufel GmbH

Budapester Straße 44

10787 Berlin



Telefon: +49(0)30–217 84 217

E-Mail: info@teufel.de

Web: https://teufel.de/