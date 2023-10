Was hält so manche Familie trotz Leidenschaft für die große Leinwand davon ab, ein Heimkino im Wohnzimmer zu installieren? Richtig: die unpraktische und oft unschöne Verkabelung der Rear- und weiterer Effektlautsprecher. Teufel schafft Abhilfe mit den – nomen est omen – Effekt-Lautsprechern, die nun in einer laut Hersteller deutlich verbesserten zweiten Generation am Start sind und mit einer Reichweite von bis zu 15 Metern kabellos die Signale empfangen können. Eine automatische Ein- und Ausschaltfunktion ist Ehrensache.

Teufel Effekt 2 – was ist neu?

Im Vergleich zur ersten Ausführung sollen die Effekt 2 mit Neuerungen wie einer automatisch dimmenden Status-LED und einem abnehmbaren, 2,5 Meter langen Stromkabel weitere Kaufanreize schaffen. Zudem habe man die Class-D-Verstärkerleistung erhöht, um eine höhere Lautstärke und eine bessere Bass-Performance der langhubig ausgelegten Tief-Mitteltontreiber gewährleisten zu können, so die Berliner. Auch die Hochtonauflösung will man verbessert haben – nicht ganz unwichtig im Effekt-Business.

Die Effekt 2 sind mit nahezu allen Teufel-Soundbars und dem Aktivlautsprecherpaar Ultima 40 Aktiv kompatibel – und wenn man sich für ein Paket aus einem der kompatiblen Teufel-Komponenten und den Effekt 2 entscheidet, gewährt Teufel mindestens 100 Euro Preisvorteil.

Die Teufel Effekt 2 können flach an die Wand gehängt werden, doch wer die Lautsprecher zielgenau ausrichten möchte, sollte vielleicht zu den Zubehör-Wandhaltern AC 3500 SM greifen. Zudem bietet Teufel mehrere passende Standfüße an.

Zu haben sind die Teufel Effekt 2 in schwarzem oder weißem Mattlack für 399,99 Euro im Teufel-Webshop oder einem der Teufel Brand Stores.

Kontakt

Lautsprecher Teufel GmbH

Budapester Straße 44

10787 Berlin



Telefon: +49(0)30–217 84 217

E-Mail: info@teufel.de

Web: https://teufel.de/