Das ist mal etwas anderes: Die ab sofort erhältlichen Aktivsubwoofer Concept 8 und 12 des Berliner Herstellers Teufel bringen nicht nur reichlich Membranfläche und Leistung mit, sie haben auch gleich 5.1-Verstärkertechnik mit an Bord, die den Kauf eines Receivers überflüssig machen kann.

Teufel Concept 8 und Concept 12: 5.1-Sound mit „Plug and Play“

Anders als bei herkömmlichen 5.1-Setups brauchen Sie mit den neuen Vertretern der Teufel-Concept-Serie also nicht zwingend einen AV-Receiver. Die verbauten Verstärkerstufen treiben nicht nur den Subwoofer selbst an, sie können ihre Leistung über Lautsprecheranschlüsse an weitere Satelliten abgeben. Wer mag, kann also die Teufel-eigenen Mitspieler wie die passiven Consono 25, Consono 35 und Ultima 20 direkt ankabeln. Natürlich lassen sich auch Lautsprecher anderer Hersteller über die Standardklemmen anschließen.

Eingänge und Leistung

Die Zuspielwege sind vielfältig: Wer ein 5.1-Setup realisieren möchte, der wird per HDMI zuspielen, zudem bieten die Subwoofer einen optischen, einen USB-Digitaleingang sowie einen Stereo-Cinch-Input und einen Bluetooth-Empfänger. Der Teufel Concept 8, ganz oben im Bild zu sehen, besitzt einen 8-Zoll-Downfire-Treiber und 120 Watt Leistung, der Concept 12 einen 12-Zoll-Frontfire-Treiber und 150 Watt.

Lieferumfang, Bundles und Preise

Teufel legt den neuen Subs eine 25-Meter-Rolle Lautsprecherkabel bei, somit steht einem „Plug and Play“ nichts im Wege. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist eine Fernbedienung. Übrigens: Im Teufel-Online-Shop finden Sie Bundle-Angebote bei gleichzeitigem Kauf eines Concept-Subwoofers und passender passiver Lautsprecher. Die Einzelpreise sind:

Teufel Concept 8: 419,99 Euro

Teufel Concept 12: 649,99 Euro

