Volle hundert Zentimeter Breitseite, von einem Metall-Frontgitter geschützt – und involvierender Raumklang: Mit der neuen Soundbar Cinebar 22 will Teufel beweisen, dass überzeugender Heimkino-Sound auch ohne allzu mächtigen Lautsprecherpark funktioniert. Und das selbst in größeren Räumen bis 35 Quadratmetern, wie die aktuelle Pressemitteilung verspricht. Von Haus aus ist der Berliner Riegel auf Stereo- und 5.1-Surround-Sound trainiert – mit den optionalen Effekt-2-Funklautsprechern lässt er sich überdies auf ein 7.1-System upgraden.

Gib acht …

Im Inneren der Teufel Cinebar 22 arbeiten acht Treiber, darunter zwei seitlich abstrahlende Fullrange-Speaker, die mithilfe von Raumreflexionen und Binaural-Synthese für ein immersives Klangbild sorgen sollen – inklusive simulierter Höheneffekte. Der Center-Kanal ist mit einem Hoch- und Mitteltöner in koaxialer Anordnung bestückt, hinzu kommen zwei Racetrack-Töner für die Mitten und zwei Hochtöner für ein möglichst breites Stereo-Panorama.

Mit separater Tiefbauabteilung

Für den Tieftonbereich zeichnet der kabellose Subwoofer T6 verantwortlich, der sowohl stehend als auch liegend – etwa unter einem Sofa – betrieben werden kann. Der Sub bietet diverse Soundmodi (Nacht, Sprache etc.) und je nach Geschmack wählbare Klangeinstellungen. Wer zuhause eine 7.1-Surround-Kulisse aufbauen will, kann gegen Aufpreis noch die Funklautsprecher Effekt 2 (weitere Infos hier) zum Setup hinzufügen.

Weitere Features

So oder so lässt die Ausstattung der Teufel-Soundbar nicht allzu viele Wünsche offen: Die Cinebar 22 bietet schnittstellenseitig HDMI mit eARC, Toslink, Aux-In, 4K-Passthrough (inklusive HDR, Dolby Vision und 3D) sowie Bluetooth 5.3 mit AAC. Die Bedienung erfolgt wahlweise über ein Touchfeld auf dem Gerät oder per Fernbedienung. Ein dimmbares Display informiert den Besitzer über die vorgenommen Einstellungen, eine Wandhalterung ist außerdem integriert.

Preise und Varianten

Die Soundbar Teufel Cinebar 22 ist in Schwarz oder Weiß erhältlich. Auf Wunsch gibt es auch Bundles mit dem Namen „Power Edition“ – hier ist statt des T6 der stärkere Subwoofer T10 im Paketpreis enthalten. Die Preisstaffelung gestaltet sich wie folgt:

Cinebar 22 für Dolby Atmos „5.1-Set“: 599,99 Euro

Cinebar 22 Power Edition für Dolby Atmos „5.1-Set“: 699,99 Euro

Cinebar 22 Surround für Dolby Atmos „7.1-Set“: 899,99 Euro

Cinebar 22 Surround Power Edition für Dolby Atmos „7.1-Set“: 999,99 Euro

Kontakt

Lautsprecher Teufel GmbH

Budapester Straße 44

10787 Berlin



Telefon: +49(0)30–217 84 217

E-Mail: info@teufel.de

Web: https://teufel.de/