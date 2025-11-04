In Berlin hat es mal wieder Boom gemacht: Seit gut einem Jahrzehnt am Start, läuft und läuft und läuft dieses Bluetooth-Radio aus dem Hause Teufel – und nun lancieren die Hauptstädter die nächste Generation des erfolgreichen Geräts. Der Name der knapp vier Kilogramm schweren Bluetooth-Box: Teufel Boomster 4.

Teufel Boomster 4: Was geht?

Teufel setzt bei der Neuauflage des Boomsters auf eine verbesserte Akkulaufzeit, neue Bluetooth-Codecs, eine detailreichere Klangabstimmung und erweiterte Funktionalität. Gleichzeitig bleibt der Teufel Boomster 4 dem Konzept seiner Vorgänger treu: Ein kraftvoller, portabler Alleskönner mit ausgewachsenen Audio-Qualitäten.

Zweipunkteins

Klanglich setzt der Boomster 4 wie bisher auf ein klassisches 2.1-Stereo-System. Zwei große Hochtöner und zwei separate Mitteltöner sorgen für Transparenz und Präsenz, während ein langhubiger Subwoofer gemeinsam mit zwei Passivmembranen für druckvollen Bass zuständig ist. Die Sprachverständlichkeit wurde laut Teufel optimiert, und mit jetzt 32 statt wie zuvor 16 Lautstärkestufen lässt sich der Pegel feiner justieren. Eine Klangregelung für Bass und Höhen ist ebenfalls an Bord.

Radio & Stereo

Als klassisches Radio spielt der Teufel Boomster 4 über DAB+ und UKW mit RDS. Per Fernbedienung lassen sich je sechs Sender pro Modus speichern, eine einklappbare Teleskopantenne sorgt für Empfang auch unterwegs.

Fürs Audio-Streaming stehen Bluetooth mit AAC und aptX HD bereit – inklusive Multipoint-Funktion, also der Möglichkeit, zwei Smartphones gleichzeitig zu koppeln. Zusätzlich ist ein AUX-Eingang vorhanden. Wer zwei Boomster 4 besitzt, kann sie übrigens drahtlos zum Stereo-Set koppeln. So lässt sich auf Partys noch höherer Pegel fahren.

Akku & Äußerlichkeiten

Der Teufel Boomster 4 bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 23 Stunden und kann über USB-C geladen werden. Das Gehäuse ist nach IPX5 gegen Strahl- und Spritzwasser geschützt und damit auch für den Außeneinsatz geeignet. Ein Tragegriff erleichtert den Transport. Zwei neue Farbvarianten – Moon Grey und Mint Green – ergänzen das klassische Night Black.

Verfügbarkeit und Preis

Der Bluetooth-Radio-Speaker Teufel Boomster 4 ist ab sofort im Onlineshop sowie in den Teufel-Stores erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 349,99 Euro. Zum Marktstart ist der Boomster 4 aktuell als „Welcome Deal“ für 299,99 Euro verfügbar – wie lange, ist nicht bekannt. Bei Interesse sollte man also schnell zugreifen.

