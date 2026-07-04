Hells Bells im Handgepäck: Teufel präsentiert den Boomster 4 AC/DC Edition

Teufel verpasst dem mobilen Klassiker Boomster 4 ein rockiges Gewand und bringt ihn als zeitlich limitierte Sonderedition für Fans der Hardrock-Legende AC/DC auf den Markt. Neben markanten optischen Details wie dem typischen Blitz-Logo verspricht der robuste Bluetooth-Kompaktling den bewährten, druckvollen Auftritt für unterwegs – garniert mit reichlich Ausstattung und einem Schuss Nostalgie für das analoge Radiozeitalter.

Teufel Boomster 4 AC/DC Edition: Echtes Drei-Wege-System

Unter dem mit dem ikonischen Band-Branding verzierten Schutzgitter setzt Teufel laut Datenblatt auf eine ausgewachsene Akustik-Architektur, die man in dieser Klasse eher selten findet. Der tragbare Bluetooth-Speaker arbeitet als Drei-Wege-System: Zwei Hochtöner und zwei Mitteltöner werden von einem zentral platzierten Subwoofer flankiert, der im Gehäusezentrum für das nötige Tieftonfundament sorgt.

Die Berliner versprechen eine spürbar breitere Bühnenabbildung als bei herkömmlichen Mono- oder einfachen Stereo-One-Box-Konzepten, was insbesondere gitarrenlastiger Musik zugutekommen dürfte. Dank der integrierten „Dynamore“-Technologie lässt sich die virtuelle Klangbühne zudem per Knopfdruck erweitern.

Bluetooth 5.0, UKW und DAB+

In Sachen Konnektivität zeigt sich die Hard-Rock-Variante flexibel. Für das kabellose Streaming vom Smartphone kommt Bluetooth 5.0 zum Einsatz, inklusive Unterstützung des klanglich vorteilhaften aptX-Codecs. Wer lieber dem klassischen Rundfunk lauscht, freut sich über den integrierten Tuner, der sowohl analoges UKW als auch rauschfreies Digitalradio (DAB+) empfängt.

Hart im Nehmen

Für den harten Außeneinsatz ist das Gehäuse nach IPX5 gegen Strahlwasser geschützt, während der interne Lithium-Ionen-Akku eine Spielzeit von bis zu 23 Stunden bei mittlerer Lautstärke garantieren soll. Praktisches Detail: Dank einer integrierten Powerbank-Funktion lässt sich das Smartphone unterwegs direkt über die USB-Buchse des Boomster 4 AC/DC Edition wieder aufladen. Die Bedienung erfolgt wahlweise über das dezente Display hinter dem Frontgitter oder die beiliegende Puck-Fernbedienung.

Verfügbarkeit und Preis

Der Bluetooth-Speaker Teufel Boomster 4 AC/DC Edition ist ab sofort über den Teufel-Onlineshop sowie in den Flagshipstores des Herstellers erhältlich. Der Preis beträgt 369,99 Euro.

By the way: Wir haben gerade einen anderen „Rockstar“ der Berliner am Wickel, nämlich den Fender x Teufel Rockster Neo – und der ist noch ein bisschen größer, teurer, lauter … Mehr davon in Kürze.