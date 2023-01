Der Berliner Hersteller Teufel stellt mit dem Airy TWS einen neuen True-Wireless-In-Ear vor. Das Modell soll sich nicht nur zum Musikhören eignen, sondern unter anderem auch mit einer überzeugenden Freisprechfunktion aufwarten, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens.

Teufel Airy TWS – kabelloser Tausendsassa

Es handelt sich beim Teufel Airy TWS um einen kabellosen In-Ear-Kopfhörer, der mit langhubigen, dynamischen Linear-HD-Treibern ausgestattet ist. Für die Musikzuspielung kommt Bluetooth 5.0 mit AAC zum Einsatz; Teufel betont die kurzen Latenzen und die dadurch mögliche lippensynchrone Übertragung von Videoton.

Ein aktives Noise-Cancelling ist zwar nicht an Bord, dafür jedoch eine gute passive Unterdrückung des Außenschalls, so Teufel. Mit einer Akkuladung sind sechs Stunden Wiedergabe möglich, das mitgelieferte Ladecase erlaubt weitere 20 Stunden Spielzeit. Der Akkustand ist am Ladecase ablesbar, aber auch in der kostenlosen Teufel-App.

Der Teufel Airy TWS kommt mit Spritzwasserschutz nach dem IPX3-Standard, was in der Praxis bedeutet, dass er gegen leichten Regen und Workout-Schweiß resistent ist. Die ambitionierte Freisprecheinrichtung mit Geräusch- und Echounterdrückung nutzt insgesamt vier Mikrofone und unterstützt das sogenannte „Hands Free Protocol“.

Teufel liefert Ear-Tips aus antibakteriellem Silikon in fünf Größen mit – und der Airy TWS kann in vier verschiedenen Farben geordert werden. Übrigens: Das Vorgängermodell hatten wir im Test.

Preis Teufel Airy TWS: 99,99 Euro

Kontakt

Lautsprecher Teufel GmbH

Budapester Straße 44

10787 Berlin



Telefon: +49(0)30–217 84 217

E-Mail: info@teufel.de

Web: https://teufel.de/