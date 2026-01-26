Jetzt gibt’s keine Entschuldigung mehr, auf die Extrameile an der frischen Luft zu verzichten oder den Winterspeck nicht abzutrainieren. Mit den Airy Sports TWS 2 legt Teufel seine sportlichen True-Wireless-In-Ears neu auf. Die zweite Generation richtet sich an aktive Nutzer, für die sicherer Halt, robuste Alltagstauglichkeit und ein stabiler, motivierender Klang entscheidend sind – auch bei hoher Intensität.

Teufel Airy Sports TWS 2: In-Ears für Bewegung und Belastung

Entwickelt wurden die Teufel Airy Sports TWS 2 für den Einsatz beim Laufen, im Fitnessstudio oder bei Outdoor-Aktivitäten, bei denen Sitz, Bedienbarkeit und Widerstandsfähigkeit eine zentrale Rolle spielen. Für den guten Klang kommen nun gegenüber dem Vorgänger größere 10-Millimeter-Linear-HD-Treiber zum Einsatz. Sie sind auf einen kraftvollen Bass abgestimmt, ohne dabei Mitten und Höhen zu überdecken. Ziel sei eine Wiedergabe, die Rhythmus und Dynamik auch bei intensiven Trainingseinheiten stabil transportiere und dabei langzeittauglich bleibe, so Teufel. Stimmen und Instrumente sollen klar konturiert rüberkommen, selbst wenn die Musik treibend und laut wird.

Sitz & Tips

Auch der Sitz wurde gegenüber dem Vorgänger überarbeitet. Neu gestaltete Ohrbügel sollen für festen Halt bürgen, ohne unangenehmen Druck auszuüben. Ergänzt wird dies durch fünf unterschiedlich große Ear-Tips aus antibakteriellem Silikon, sodass sich die Hörer an verschiedene Ohrformen anpassen lassen. Auch bei schnellen Richtungswechseln, Sprints oder Sprüngen sollen die Airy Sports TWS 2 zuverlässig an Ort und Stelle bleiben. Mit der Schutzklasse IPX4 sind sie zudem gegen Schweiß und Regen abgesichert.

Noise Cancelling & Steuerung

Neben der passiven Abschirmung bieten Teufels neue In-Ears Active Noise Cancelling, um störende Umgebungsgeräusche gezielt zu reduzieren. Für Situationen, in denen Aufmerksamkeit gefragt ist, steht ein Transparenzmodus zur Verfügung, der Außengeräusche kontrolliert durchlässt – etwa im Straßenverkehr oder beim Training im urbanen Umfeld. Die Steuerung erfolgt direkt über Touchflächen an beiden Ohrhörern. Musiksteuerung, Lautstärke sowie der Wechsel zwischen ANC und Transparenzmodus lassen sich ohne Griff zum Smartphone erledigen. Ergänzend dazu bietet die Teufel Go App Zugriff auf Akkustand, Einstellungen und einen Equalizer, mit dem sich das Klangprofil individuell anpassen lässt.

Dauerläufer

Für Telefonate sind in jedem Teufel-Ohrhörer drei Mikrofone integriert, die eine klare Sprachübertragung auch in Bewegung ermöglichen. Der Bluetooth-5.3-Standard mit AAC soll für eine stabile Verbindung, schnelles Pairing und lippensynchronen Ton bei Videos sorgen. Auch bei der Laufzeit legt Teufel nach. Bis zu 13 Stunden Wiedergabe sind nun pro Ladung möglich, das Ladecase erweitert die Gesamtlaufzeit auf bis zu 58 Stunden. Geladen wird über USB-C, eine Schnellladefunktion verkürzt Pausen zwischen zwei Trainingseinheiten.

Preis und Verfügbarkeit

Optisch bleiben die Teufel Airy Sports TWS 2 sportlich und farbenfroh. Neben Night Black stehen mit Moon Gray, Misty Green und Space Blue drei weitere Farbvarianten zur Wahl. Die In-Ears Teufel Airy Sports TWS 2 sind ab sofort zum Preis von 119,99 Euro im Teufel Online-Shop sowie in allen Teufel Stores erhältlich.

