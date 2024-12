Der Berliner Hersteller Teufel kündigt den Open-Ear-Kopfhörer Airy Open TWS an, der bewusst so konstruiert wurde, dass er Umgebungsgeräusche durchlässt – für alle, die beim Musikgenuss trotzdem am „Drumherum“ teilhaben wollen.

Teufel Airy Open TWS: Bequem und durchlässig für die Außenwelt

Die neuen Kopfhörer von Teufel unterscheiden sich von klassischen In-Ears dadurch, dass sie nicht im Gehörgang sitzen, sondern mit einem Ohrbügel vor ihm platziert werden. Durch ihre spezielle Charakteristik lenken die Treiber den Schall direkt ins Ohr, lassen aber Umgebungsgeräusche durch.

Die Ohrbügel sind mit hautfreundlichem Silikon überzogen, die Verbindung zu den Ohrhörern erfolgt über ein gerastertes Gelenk. So lassen sich die Ohrhörer optimal ausrichten und verbleiben dann stabil in der gewünschten Position. Die Airy Open TWS eignen sich laut Teufel ideal für alle Outdoor-Aktivitäten wie Radfahren und Laufen oder bei längerer Tragedauer im Homeoffice oder auf Reisen.

Technik, Bedienung, Akkulaufzeit

Technisch gesehen handelt es sich um einen Wireless-Kopfhörer (Bluetooth 5.3) mit dynamischen 14,2-mm-Linear-HD-Treibern. Neben dem reinen Musikhören ist auch die Nutzung für Calls und Telefonate bzw. von Sprachassistenten möglich – hierfür wurden vier Mikrofone für optimale Sprachverständlichkeit verbaut.

Die Bedienung erfolgt, so Teufel, intuitiv über berührungsempfindliche Flächen an den Earbuds. Teufel gibt eine maximale Spielzeit von sechs Stunden pro Ladung an. Mithilfe des Ladecases kann diese noch einmal um 14 Stunden erweitert werden. Natürlich gibt es auch eine Schnellladefunktion: 10 Minuten Ladezeit im Case genügen für 90 Minuten Spieldauer. Außerdem sind die Teufel Airy Open TWS mit dem IPX4-Schutz zertifiziert, also unempfindlich gegenüber leichten Regen oder Schweiß.

Preis und Verfügbarkeit

Die Open-Ear-Kopfhörer Teufel Airy Open TWS sind ab sofort zum Preis von 119,99 Euro erhältlich – in den Farbvarianten Moon Gray und Night Black.

