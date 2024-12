Technics integriert Roon und Tidal Connect

Gute Nachrichten aus dem Hause Technics: Für gleich drei Komponenten gibt es ein Feature-Update – sie unterstützen ab sofort Tidal Connect nativ und sind zudem Roon-ready. Das Update erfolgt vollautomatisch.

Technics Firmware-Update

Das Firmware-Update betrifft drei Technics-Geräte. Da wäre zunächst der CD-, SACD- und Netzwerkspieler Technics SL-G700M2, dann das Wireless-Lautsprechersystem SC-CX700 (Testbericht) und zu guter Letzt der Streamingverstärker Technics SU-GX70, den wir ebenfalls schon als Testkandidaten zu Gast hatten.

Alle drei Produkte unterstützen nach dem Firmware-update Tidal Connect nativ, außerdem zeigen sie sich Roon-ready. Letzteres soll – so Technics – eine erhebliche Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit mit sich bringen. Roon ist bekanntermaßen eine der elaboriertesten Softwarelösungen zur „Erkundung“ von Musikbibliotheken.

Praktischerweise braucht es keine besonderen Kenntnisse, um das Upgrade zu genießen: Die Firmware der entsprechenden Komponenten aktualisiert sich von selbst, sobald die Geräte in Betrieb genommen und mit dem Internet verbunden sind. Also: Plug and play!

Kontakt

Technics

Winsbergring 15

22525 Hamburg



Telefon: +49(0)40–8549-0

E-Mail: support_DE@eu.technics.com

Web: https://www.technics.com/de/