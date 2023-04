Der streamingfähige Vollverstärker Technics SU-GX70 spricht vor allem Digital-Komplettisten an, die viel Ausstattung brauchen. Er besitzt alle gängigen, auf der Google-Chromecast-Plattform basierenden Streamingdienst-Implementierungen wie Spotify, Tidal, Deezer, Qobuz und Amazon Music HD (letzteres soll zu einem späteren Zeitpunkt per Firmware-Update hinzugefügt werden) und ist der erste Technics-Amp mit HDMI-ARC-Anschluss, was eine einfache Integration des Fernsehgerätes in die HiFi-Anlage erlaubt.

Für die kabellose Zuspielung von Musikdaten stehen WLAN, Airplay 2 und Bluetooth zur Auswahl, und mit zwei Hochpegel- und drei Digitaleingängen sowie USB-A- und USB-B-Buchsen stehen genügend weitere Anschlussmöglichkeiten bereit. Der Streamingverstärker Technics SU-GX70 spielt selbstverständlich Internetradio, aber auch DAB+ und UKW-Radio ab. Zu guter Letzt gibt‘s einen Phono-Eingang für MM-Tonabnehmersignale.

Technologien wie die JENO-Engine, ein neues, doppelt ausgelegtes Netzteil sowie das aus der Reference Class übernommene „Power Clean“ sollen eine hohe Klangqualität garantieren. Erhältlich ist Technics neuer Streaming-Amp SU-GX70 in den Versionen Silber und Schwarz für 1.799 Euro ab Juni 2023 beim autorisierten Fachhandel.

Technics SL-1500C-W: Der weißer Dreher

Das ist aber nicht die einzige Neuigkeit von Technics: Die Japaner bringen auch eine weiteren Farbvariante des Plattenspielers SL-1500C an den Start.

Den per eisenkernlosem Direktantrieb motorisierten Technics SL-1500C gibt es bereits seit einiger Zeit in den klassischen Ausführungen Schwarz und Silber. Nun liefert Technics ein vom Markt anscheinend heiß ersehntes mattweißes Modell des mit einem MM-Abtastsystem Ortofon 2M Red, der integrierten, abschaltbaren Phono-Entzerrung und der automatischen Tonarm-Anhebung umfangreich ausgestatteten Vinyl-Laufwerks nach.

Die neue Variante Technics SL-1500C-W ist ab Mai 2023 für unveränderte 1.199 Euro erhältlich.

