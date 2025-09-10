Technics präsentierte jüngst auf der IFA 2025 mit dem SL-40CBT ein neues Modell für Vinyl-Fans, das klassische Technologie mit aktuellen Komfortfunktionen verbindet – inklusive Bluetooth-Anbindung und Phonovorstufe.

Stilvoller Einstieg

Der neue Technics-Dreher richtet sich, so der Hersteller, vor allem an Einsteiger mit Stilbewusstsein. Der bewährte eisenkernlose Direktantrieb und der Aluminium-Druckgussteller mit Verstärkungsrippen und direkt montiertem Motormagneten sollen eine zuverlässige Drehmomentübertragung gewährleisten. Mit dem neu entwickelten, S-förmigen Tonarm will das Gerät seinen audiophilen Wurzeln treu bleiben, aber zugleich zeitgemäße Merkmale wie kabelloses Streaming via Bluetooth und eine integrierte Phonostufe bieten.

Holzbasis

Anders als bei früheren Modellen setzt Technics mit dem SL-40CBT auf eine MDF-Holzbasis mit glatter Oberfläche, die in den Farbvarianten Terracotta, Light Grey und Charcoal Black erhältlich ist. Das schlanke Erscheinungsbild orientiert sich an modernen Wohnumgebungen und lässt sich unter anderem mit dem kabellosen Lautsprechersystem SC-CX700 aus gleichem Hause (siehe Testbericht) kombinieren.

Ausstattung

Klanglich bleibt der Plattenspieler dem Anspruch der Marke verpflichtet. Der Direktantriebsmotor sorgt – so Technics – für stabile Laufleistung, während der Aluminium-Tonarm mit überarbeiteter Dämpfung und präziser Abtastung für eine saubere Signalübertragung verantwortlich ist. Werkseitig ist ein Audio-Technica VM95C vormontiert, ein MM-Tonabnehmer mit konischer Nadel. Der integrierte Phonoentzerrer erlaubt zudem den Anschluss an Anlagen ohne eigenen Phonoeingang.

Wireless

Hervorzuheben ist die drahtlose Anbindung: Über Bluetooth lässt sich das Signal direkt an kompatible Lautsprecher oder Kopfhörer übertragen. Damit erfülle der SL-40CBT auch den Wunsch nach mehr Flexibilität im Alltag, so Technics. Unterstützt werde dies durch ein einfaches Plug-and-Play-Prinzip, das einen schnellen Aufbau ermögliche. Neben der technischen Ausstattung lege man zudem Wert auf Nachhaltigkeit: Die Verpackung wurde überarbeitet und weitgehend auf kartonbasierte Materialien umgestellt, um Kunststoff zu vermeiden.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Technics SL-40CBT ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 799 Euro.

Kontakt

Technics

Winsbergring 15

22525 Hamburg



Telefon: +49(0)40–8549-0

E-Mail: support_DE@eu.technics.com

Web: https://www.technics.com/de/