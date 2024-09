Das wird alle Vinyl-Fans freuen: Technics hat auf der IFA in Berlin mit dem neuen SL-1300G einen direktangetriebenen Plattenspieler vorgestellt, der auf der 2023 eingeführten Motorsteuerungstechnologie „Delta Sigma Drive“ basiert – und diese weiter auf die Spitze treiben will.

Technics SL-1300G: Antrieb mit minimalen Vibrationen

Die spezielle Technologie soll in Verbindung mit einem eisenkernlosen Motor für hervorragende Gleichlaufwerte und minimale Motorvibrationen sorgen. Hintergrund ist ein laut Technics perfektes Sinussignal, das durch Pulsweitenmodulation erzeugt wird. Auf diese Weise soll eine bisher unerreichte Präzision beim Antrieb des Plattentellers erreicht werden.

Die Delta-Sigma-Technik kam schon im SL-1200GR2 zum Einsatz, wurde aber für den SL-1300G noch einmal optimiert. So besitzt der Technics SL-1300G einen Motor mit Doppelrotor, während beim SL-1200GR2 ein „einfacher“ Rotor verbaut wurde. Außerdem habe man erforscht, wie die Vibrationen der Antriebseinheit weiter minimiert werden können. Die Lösung: Die neue Spulenträgerplatine des Motors verfügt nun über eine mechanische Verstärkung, was sich mess- und hörbar auswirke, so Technics.

Das Sandwich

Ebenfalls neu gegenüber dem SL-1200GR2 ist ein noch massiverer Sandwich-Plattenteller. Das Fundament besteht aus Aluminiumdruckguss, darüber findet sich eine Schicht aus zwei Millimeter starkem Messing – und zu guter Letzt soll schweres Gummi unter dem Plattenteller die letzten Restschwingungen dämpfen.

Rauscharm und nachhaltig

Auch das Schaltnetzteil wurde verbessert, es handelt sich nun um ein rauscharmes Hochgeschwindigkeitsnetzteil mit einer Arbeitsfrequenz von über 100 kHz und einer speziellen Rauschunterdrückungsschaltung. Der neue Technics-Dreher bietet einen S-förmigen, präzisionsgelagerten Aluminium-Tonarm und wirksame Dämpfungsfüße.

Technics betont zudem, dass durch ein neues Verpackungsdesign mit intelligent geformtem Karton auf Polystyrol verzichtet werden kann – das soll den wichtigen Nachhaltigkeitsbemühungen Rechnung tragen.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Technics-Plattenspieler soll ab Oktober dieses Jahres erhältlich sein – und zwar wahlweise in Silber oder Schwarz. Der Preis des SL-1300G liegt bei 2.999 Euro.

