Wer dachte, bei den seit 1972 beharrlich weiterentwickelten SL-1200/1210G sei das letzte Wort in Sachen High-End-Direktantrieb gesprochen, darf die Ohren anlegen: Technics legt nach – und wie! Mit den neuen „Technics SL-1200 Master Edition“ (silberne Variante) und „Technics 1210G Master Edition“ (schwarze Variante) bringt die Kultmarke eine weltweit limitierte Sonderauflage ihres ikonischen Plattenspielers auf den Markt.

Technics GME-Edition – der Anspruch

Die exklusive Edition vereine das Beste aus jahrzehntelanger Ingenieurskunst, modernster Antriebstechnologie und edler Optik, rühmt Technics die Sonderausgabe, sie sei nicht weniger als ein Highlight für Audiophile, Sammler und Liebhaber des schwarzen Goldes. Warum das?

Become a Master!

Technisch basiert die Master-Edition auf den bekannten SL-1200/1210G-Modellen, wurde jedoch – so der Hersteller – umfassend weiterentwickelt. Erstmals kommt in einem „G“-Modell die von Technics entwickelte ΔΣ-Drive-Technologie (Delta-Sigma-Drive) zum Einsatz, die den eisenkernlosen Doppelrotor/Einzelstator-Motor versorgt, mit dem Technics ja bekanntlich unerwünschtem Polruckeln begegnen will.

Diese mit einem PWM-System arbeitende Spannungsquelle, bereits bekannt vom SL-1200GR2 und SL-1300G (siehe auch unser Test des Technics SL-1300G), soll einen besonders reinen Sinus zur Ansteuerung des Direktantriebsmotors generieren. Die Folge sei eine außergewöhnlich gleichmäßige Rotation mit minimalen Vibrationen, heißt es bei Technics. In Kombination mit einer neuen, noch schwingungsärmer konzipierten Statorplatine, einem Hall-Sensor-bewehrten Hybrid-Encoder zur Drehzahlregelung sowie einem mehrstufig arbeitenden, besonders rauscharmen Schaltnetzteil soll die Master Edition soundabträglichen Störungen konsequent den Garaus machen.

Mechanik ist die halbe Miete (mindestens) …

Auch mechanisch wirken die Technics SL-1200/1210G Master Edition kompromisslos hochwertig. Ein vierlagiges Unterchassis sowie ein dreilagiger und 3,6 kg schwerer Alu-Plattenteller mit Messingplatte und „Gummiboden“ sorgen für maximale Steifigkeit und Vibrationsdämpfung. Technics betont, dass bei der Fertigung jeder Plattenteller „einzeln auf speziellen Maschinen ausgewuchtet wird, um nichts weniger als eine perfekte Rotation ohne die geringsten Unebenheiten zu garantieren“. Der S-förmige Magnesium-Tonarm mit Präzisionslagern und α-Gel-Dämpfungsfüßen ergänzt das Mechanik-Paket.

Distinguiert

Nicht zuletzt setzt die Master Edition optisch mit goldfarbenem Tonarm, Logos, Headshell-Aufdruck sowie exklusiver Plakette mit Seriennummer edle Akzente.

Preise, Varianten und Verfügbarkeit

Verkaufsstart der Sonderedition ist Januar 2026 – und die Auflagen sind limitiert. 1.200 Stück stehen in Silber (SL-1200GME) bereit und 1.210 Stück in Schwarz (SL-1210GME). Die UVP wird bei 5.499 Euro liegen.

Kontakt

Technics

Winsbergring 15

22525 Hamburg



Telefon: +49(0)40–8549-0

E-Mail: support_DE@eu.technics.com

Web: https://www.technics.com/de/