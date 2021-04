Der Traditionshersteller Technics kündigt zwei neue Plattenspieler an: den Technics SL-100C, der sich in erster Linie an „Heimanwender“ richtet, und den für DJs optimierten SL-1200MK7. Letzterer kommt in der Farbe Silber und ist ansonsten technisch gleichauf mit dem bereits existierenden, schwarzen MK7-Modell.

Technics SL-100C Plattenspieler

Dieser neue Dreher aus dem Hause Technics (siehe großes Foto oben) ist – ganz Technics-Tradition – ein direktgetriebener Schallplattenspieler mit einem eisenkernlosen Motor. Einer Plug-and-Play-Philosophie folgend ist er ab Werk mit einem vormontierten und justierten Magnetsystem von Audio Technica (VM95C) ausgestattet. Dessen konische Abtastnadel soll – so die Pressemitteilung – eine präzise Abtastung und damit klangliche Authentizität mit sich bringen.

Das Chassis ist zweilagig, der Tonarm aus Alu kommt – ebenfalls Technics-typisch – in einer geschwungenen S-Form. Neben einem manuellen Tonarmlift ist auch ein automatischer verbaut – sobald die Schallplatte zu Ende gespielt wurde, wird der Tonarm angehoben. Dieses Feature lässt sich auf Wunsch abstellen. Der Technics SL-100C wird ab Ende Juni 2021 im Handel erhältlich sein.

Technics SL-1200MK7: DJ-Plattenspieler

Der für DJs konzipierte Plattenspieler wurde bereits im Januar 2019 vorgestellt, ist nun aber nicht mehr nur in Schwarz, sondern alsbald auch in Silber erhältlich. Auch dieser direktgetriebene Dreher kommt mit einem eisenkernlosen Motor und einem zweilagigen Chassis, hat aber spezielle Funktionen, wie sie DJs schätzen und brauchen: Dazu gehört eine Einstellmöglichkeit für das Anlaufdrehmoment bzw. die Bremsgeschwindigkeit, einen komfortabel zu bedienenden Pitch-Regler, eine Reverse-Play-Funktion sowie eine Beleuchtung der Nadel für noch sicheres Eincuen.

Der silberne SL-1200MK7 wird ab Mai 2021 erhältlich sein.

Preise:

Technics SL-100C: 899 Euro

Technis SL-1200MK7: 899 Euro

