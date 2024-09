Auf der Internationen Funkausstellung in Berlin präsentierte Technics zahlreiche Neuheiten – unter anderem auch den ersten Wireless-Lautsprecher des japanischen Traditionsherstellers. Dieser kann übrigens nicht nur streamen – auch die Zuspielung von anderen Quellen wie etwa TV oder Plattenspieler ist möglich. Mit Blick auf die klangrelevante Technik wartet der Technics SC-CX700 zudem mit highendigen Features auf.

Koaxsystem mit zusätzlicher Kontrolle

Die 31 Zentimeter hohen und je neun Kilogramm wiegenden SC-CX700 von Technics sind natürlich aktiv motorisiert: Die internen Verstärkungen treiben punktschallquellenartige Koaxialtreiber an, bei denen ein klassischer Konuslautsprecher mit einem zentral positionierten Ringradiator verheiratet wurde. Eine spezielle Technologie namens „Model Based Diaphragm Control“ soll dabei in Echtzeit die physische Auslenkung der Treiber erfassen und elektronisch abgleichen, um selbst bei hohen Schalldruckpegeln auch bassseitig einen klaren und unverzerrten Sound sicherzustellen.

Bloß nicht stören lassen …

Verstärkerelektronik und Lautsprechertreiber residieren in getrennten Kammern, um den Einfluss mechanischer Schwingungen auf die Verstärkerarbeit (Mikrofonie) zu minimieren. Mehr noch: Eine zweite, von außen unsichtbare Schallwand, ebenfalls ein typisches Technics-Feature, sorgt für eine zusätzliche Immunität der Treiber gegen Resonanzeinflüsse.

Auch bei der Elektronik der Technics SC-CX700 stand das Thema Störeinflussbekämpfung hoch im Kurs: Mittels separater Transformatoren realisiert, greifen die empfindlichen Kleinsignalschaltungen und die Leistungsverstärkung auf getrennte Energieversorgungen zurück. Und natürlich gelangt auch bei den Technics SC-CX700 die bekannte „JENO-Engine“ zum Einsatz, die Verzerrungen auf digitaler Ebene – Stichwort Jitter – zusätzlich im Zaum halte, so die Japaner.

Die Verstärkung erfolgt – so soll es bei hochwertigen Aktivboxen sein – via Bi-Amping: Für den Mittelhochtonbereich stehen – pro Lautsprecher – 60 Watt Leistung und für die Hochtoneinheit 40 Watt zur Verfügung.

Praxis & Usability

Gestreamt werden kann per LAN, WLAN und Bluetooth, es gibt jedoch auch einen Stereoklinkeneingang für analoge Hochpegelquellen – und sogar einen Phono-MM-Eingang. Digitalschnittstellen wie etwa HDMI ARC sind ebenfalls an Bord.

Technics betont, dass die Inbetriebnahme der SC-CX700 echtes Plug-and-Play bietet: Mithilfe der neuen „Technics Audio Center App“ sei die Einrichtung ein Kinderspiel. Unterstützt werden unter anderem Amazon Music (auch HD), Spotify, Tidal, Qobuz sowie Deezer. Und dank „Space Tune“, einer weiteren hauseigenen Technologie, könne man den Sound optimal an den Aufstellungsort beziehunsgweise die Raumakustik anpassen: Für die freie, wand- oder ecknahe Aufstellung sowie die Platzierung im Regal stehen vier Presets zur Verfügung, mittels des integrierten Mikrofons können überdies individuelle Soundoptimierungen ermittelt und abgespeichert werden.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Wireless-Lautsprechersystem Technics SC-CX700 ist ab Oktober 2024 in den Farbvarianten Terracotta Brown, Charcoal Black und Silky Grey erhältlich. Die Lautsprecher sind in ein Mikrofasermaterial mit wildlederartiger Textur gehüllt – optisch wie haptisch geht das tatsächlich als Highlight durch, wie man auf der IFA sehen und fühlen konnte; die Lautsprecher muten trotz all ihrer Technik sehr wohnraumfreundlich an. Der Preis der Technics SC-CX700 liegt bei 2.499 Euro.

Kontakt

Technics

Winsbergring 15

22525 Hamburg



Telefon: +49(0)40–8549-0

E-Mail: support_DE@eu.technics.com

Web: https://www.technics.com/de/