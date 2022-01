Technics SA-C600 Netzwerk-CD-Receiver

Es gibt Neuigkeiten aus dem Hause Technics: Mit dem SA-C600 stellt der Hersteller einen kompakten Netzwerk-CD-Receiver vor, der klanglich wie optisch bestens mit den im November 2021 eingeführten Kompaktboxen SB-C600 harmonieren soll, aber natürlich auch mit anderen Lautsprechern betrieben werden kann.

Technics SA-C600: Konzept und Details

Auffallend ist bereits das Design: Technics hat dem SA-C600 ein Toplader-CD-Laufwerk spendiert. Radiofreunde freuen sich über den Tuner für DAB+ und FM – und Vinyl-Aficionados über die eingebaute MM-Phonovorstufe. Ein analoger Hochpegeleingang und drei Digitaleingänge (koaxial, optisch, USB-B) komplettieren die Schnittstellenauswahl. Auch Streaming ist möglich – via LAN und WLAN. Ein Sub-Out gestattet das Anschließen des Subwoofers.

Der Amp leistet 2 x 60 Watt an 4 Ohm. Wie auch in anderen Modellen des Hauses kommt beim Technics SA-C600 die sogenannte JENO-Engine zum Einsatz – JENO steht für Jitter Elimination and Noise Shaping im volldigitalen Signalweg (die analogen Eingangssignale werden also A/D-gewandelt).

Mit an Bord ist auch eine Raumeinmessfunktion, die getrennt für den rechten und linken Kanal ausgeführt wird und mit einem speziellen Algorithmus auch Nutzer berücksichtigt, die ihre Lautsprecher im Regal unterbringen.

Das ist noch nicht alles: Dank Chromecast-built-in verfügt der Technics SA-C600 über Multiroomfähigkeiten, ebenfalls unterstützt werden Apple AirPlay 2, MQA sowie nativ die Dienste Spotify Connect, Tidal, Deezer und Amazon Music.

Ein bisschen Geduld ist noch vonnöten: Ab Februar 2022 ist das gute Stück erhältlich – für einen fair anmutenden Preis von 999 Euro.

