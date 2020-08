Ungewöhnliche Zeiten, ungewöhnliche Allianzen: Der Traditionshersteller Technics kündigt in einer aktuellen Pressemitteilung eine neue Kooperation mit Red Bull BC an – dem größten weltweiten Breakdance-Event.

Los geht’s mit einem neuen Online-Breakdance-Wettbewerb: Auf www.redbullbcone.com können Tanzbegeisterte aus aller Welt ihre Breaking-Videos hochladen und auf diese Weise an einem virtuellen Battle teilnehmen. In der Jury sitzen bekannte Größen der Szene.

Die Bewerbungsphase für das Red Bull BC One E-Battle beginnt am 7. August 2020, das Online-Finale findet Ende Oktober statt. Die Gewinner der Kategorien „B-Boys“ und „B-Girls“ erhalten als Preis je einen DJ-Plattenspieler Technics SL-1210MK7 im Wert von knapp 900 Euro. Das ist das jüngste Modell der legendären SL-1210-Serie – mit einem eisenkernlosen Direktantriebsmotor und speziellen DJ-Funktionen wie Reverse Playback, einer Pitchregelung mit bis zu +/- 16 Prozent oder auch einer Stylus-Light-LED, die die Nadel beleuchtet und beim Auflegen in dunkler Umgebung hilft.

Damit nicht genug: Bis zum Red Bull BC One World Final, geplant für den November 2021, will Technics weitere Veranstaltungen in zehn Ländern unterstützen.

