Weniger Wind- und Umgebungsgeräusche, mehr Sprachverständlichkeit. So lautet eines der Versprechen, das Technics mit den frisch vorgestellten True-Wireless-In-Ear-Kopfhörern EAH-AZ60 und EAH-AZ40 dank neuartiger „JustMyVoice“-Technologie sowie „Dual Hybrid Noise Cancelling“ einlösen will.

Technics EAH-AZ60 und EAH-AZ40: Features & Technik

JustMyVoice sei laut Technics in der Lage, Stimme und Störgeräusche zu differenzieren und letztere schlussendlich auszublenden. Beim Technics EAH-AZ60 stehen dafür gleich acht Mikrofone zur Verfügung, spezielle MEMS-Varianten dienen der reinen Spracherfassung – so seien Telefonate auch in lauten Home-Office-Umgebungen entspannt möglich.

Sowohl beim Technics EAH-AZ40 als auch beim Technics EAH-AZ60 sind die Mikros derart „tiefer gelegt“, dass Wind kaum Angriffsfläche findet, wodurch auch outdoor für klare Sprachverhältnisse gesorgt werde. Der EAH-AZ60 kommt darüber hinaus mit einem besonders leistungsstarken ANC-System (Dual Hybrid Noise Cancelling). Die spezielle Verbindung von digitaler und analoger Signalverarbeitung zeitige „blitzschnelle Reaktionszeiten“ sowie eine hocheffektive Geräuschunterdrückung, versprechen die Japaner. Wer Umgebungsgeräusche bewusst ans Ohr lassen möchte oder nur menschliche Stimmen, kann sich dazu bei beiden In-Ear-Kopfhörern zweier zusätzlicher Interaktionsmodi bedienen.

Aber gute Kopfhörer vermeiden ja nicht nur, sondern müssen vor allen Dingen liefern: Bei den je Kanal sieben Gramm leichten Technics EAH-AZ60 sollen ein luftstromkontrollierendes mechanisches Akustik-Design sowie resonanzarme 8-mm-Biozellulose-Membranen für natürlichen Sound bürgen. Neben Bluetooth SBC/AAC wird zudem der hochauflösende Codec LDAC unterstützt (96 kHz/24 Bit, allerdings streamt LDAC dennoch lediglich mit 990 kBit/s). Der Technics EAH-AZ40 hingegen kommt mit kleineren 6-mm-Membranen, ohne LDAC, ist dafür aber kleiner und mit fünf Gramm je Kanal noch leichter.

Beide True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer sind spritzwassergeschützt (IPX4) und leisten laut Technics ungefähr 24 Stunden (AAC-Betrieb) Spielzeit, wenn die Ladebox unterstützend mit einbezogen wird. Der mit einer Dreingabe von sieben Ohrpasstücken aufwartende EAH-AZ60 kleidet sich in Dolomit-Silber oder Graphit-Schwarz, der EAH-AZ40 (vier Ohrpasstücke) in Silber, Schwarz oder Rosé-Gold.

Ab Oktober 2021 sind die neuen True-Wireless-In-Ears von Technics zu folgenden UVPs erhältlich:

Technics EAH-AZ60: 229 Euro

Technics EAH-AZ40: 149 Euro

Kontakt

Technics

Winsbergring 15

22525 Hamburg



Telefon: +49(0)40–8549-0

E-Mail: support_DE@eu.technics.com

Web: https://www.technics.com/de/