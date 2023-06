Technics erweitert sein Portfolio an kabellosen In-Ear-Kopfhörern kontinuierlich: Der neue Technics EAH-AZ40M2 ist mit dynamischen Treibern und allerlei praktischen Funktionen ausgestattet und trotzdem sehr leicht und kompakt – und außerdem konnektiv.

Technics EAH-AZ40M2: Technik-Features und Einsatzmöglichkeiten

Der Technics EAH-AZ40M2 ist ein rein kabellos betriebener In-Ear-Kopfhörer, der dank Multipoint-Konzept mit bis zu drei Bluetooth-Quellgeräten verbunden werden kann.

Zum Einsatz kommen klassische dynamische 6-mm-Treiber, denen Technics eine akustische Kontrollkammer spendiert hat, damit dank optimierten Luftstroms ein möglichst natürliches Klangbild entsteht. Außerdem gibt es einen sogenannten „Harmonizer“, der die Höhen glätten und trotz guter Auflösung für langes, stressfreies Hören verantwortlich zeichnen soll.

An Bord ist außerdem eine aktive Geräuschunterdrückung, die aktive Softwarefilter und Feedforward-Mikrofone nutzt. Das aktive Noise-Cancelling kann mehrstufig geschaltet werden, um beispielsweise am Flughafen Durchsagen nicht zu verpassen. Die ebenfalls verbaute Freisprecheinrichtung verwendet zwei Mikrofone: So kann einerseits die Stimme isoliert werden, andererseits lassen sich gleichzeitig Umgebungsgeräusche reduzieren.

Die vorgenannten Features, aber auch die DSP-Einstellungen und weitere Anpassungsmöglichkeiten, lassen sich laut Technics bequem über eine kostenlose App verwalten. Übrigens: Ein paar Wasserspritzer machen den Technics EAH-AZ40M2 nichts aus, denn sie sind per IPX4-Standard „wasserfest“.

Im Lieferumfang enthalten sind vier Ohrstücke unterschiedlicher Größe und außerdem Silikonbügel. Erhältlich ist der Technics EAH-AZ40M2 ab sofort in den Farbvarianten Silber, Roségold und Schwarz.

Preis Technics EAH-AZ40M2: 149 Euro

Kontakt

Technics

Winsbergring 15

22525 Hamburg



Telefon: +49(0)40–8549-0

E-Mail: support_DE@eu.technics.com

Web: https://www.technics.com/de/