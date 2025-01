Technics EAH-AZ100: In-Eear-Kopfhörer (True Wireless)

Technics kündigt einen neuen Wireless-In-Ear-Kopfhörer an, der durch seine Magnetic-Fluid-Treiber einen besonders verzerrungsarmen und mithin kristallklaren Klang bieten soll. Ebenfalls an Bord ist natürlich ein leistungsfähiges aktives Noise-Cancelling.

Proprietäre Treibertechnologie

Klangprägendes Designmerkmal des Technics EAH-AZ100 sind die sogenannten Magnetic-Fluid-Treiber mit ihren hauchdünnen Alu-Membranen, die dem kabelgebundenen In-Ear EAH-TZ700 entlehnt sind. Besonderheit ist eine mit magnetischen Feinpartikeln gefüllte, ölähnliche Flüssigkeit, die den Raum zwischen Schwingspule und Treibermagnet füllt. Dieser Kniff soll den Klang besonders verzerrungsarm, dynamisch und detailliert machen.

Verständlicher und räumlicher

Damit nicht genug: Für ein besonders „livehaftiges“ Klangerlebnis stattet Technics den EAH-AZ100 mit einer für Dolby Atmos optimierten Spatial-Audio-Funktion aus. Per Dolby Audio sollen Podcasts, Filme, Musik und Spiele eine noch besser verständliche Sprachausgabe aufweisen – und via Dolby Head Tracking wird das Klangbild bei jeder Kopfbewegung optimal kalibriert. Auf diese Weise soll sich ein immersives 360-Grad-Klangerlebnis ergeben.

Hilfreiche Zusatzfeatures: ANC und Multipoint

Die Liste der Features geht aber noch weiter: So ist beispielsweise eine KI-gestützte Rauschunterdrückung mit drei Mikrofonen pro Ohrhörer an Bord, um Störgeräusche wie Windrauschen oder Straßenlärm zu eliminieren. Das integrierte adaptive Noise-Cancelling kann die Intensität der Geräuschunterdrückung automatisch anpassen. Und wer mag, der kann mithilfe der Multipoint-Konnektivität bis zu drei Geräte gleichzeitig verbinden – zum Beispiel Tablet, Smartphone und Notebook.

Komfort und Nachhaltigkeit

Die Passform der Ohrhörer wurde gegenüber dem Vorgängermodell verbessert, heißt es bei Technics. Außerdem sind die neuen In-Ears leichter und kleiner. Eine zusätzliche Ohrstöpselgröße soll für perfekte Passform und optimale Abdichtung sorgen. Lobens- und erwähnenswert ist auch die plastikfreie und platzsparende Verpackung für mehr Nachhaltigkeit – eine Initiative, die Technics bereits bei anderen Produkten gestartet hat.

Akkulaufzeit, Bluetooth und Bedienung

Mit aktiviertem Noise-Canceling vermag der neue Technics-In-Ear bis zu zehn Stunden am Stück zu spielen, 18 Stunden können via Qi-kompatiblem kabellosen Ladecase nachgetankt werden. Features wie der One-Touch-Conversation-Mode und Tragesensoren sollen die Bedienung so intuitiv und effizient wie möglich machen.

Die Technics EAH-AZ100 unterstützen den neuen Bluetooth-LE-Audiostandard sowie die Auracast-Funktion zum Koppeln und Teilen von Audioerlebnissen; nicht zuletzt Gamer werden sich über den LC3-Codec für Audio mit niedriger Latenz freuen. Und mit Google-Fast-Pair können Android-Nutzer ausgewählte Geräte und Zubehörteile automatisch synchronisieren.

Wer mag, kann den neuen Technics-In-Ear über die Technics Audio Connect App (für iOS- und Android) steuern und somit individuelle Funktionen und Klangabstimmungen nutzen. Ja sogar eine Standortverfolgung bietet die App – falls man die kleinen Knöpfe mal verlegt.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Technics EAH-AZ100 True-Wireless-Kopfhörer sind ab Januar in den Farbvarianten Schwarz und Silber erhältlich. Der Preis der In-Ears: 299 Euro.

Kontakt

Technics

Winsbergring 15

22525 Hamburg



Telefon: +49(0)40–8549-0

E-Mail: support_DE@eu.technics.com

Web: https://www.technics.com/de/