Technics EAH-AZ100 in „Moonlight Lilac“ - neue Farbe, neues Engagement

Der Frühling bringt frische Farben – und noch dazu gesellschaftliches Engagement – bei Technics. Der Traditionshersteller erweitert die Farbpalette seiner True-Wireless-Ohrhörer EAH-AZ100 um die Farbvariante „Moonlight Lilac“. Zugleich verbindet Technics den Produktlaunch mit einem Charity-Programm zugunsten des Teenage Cancer Trust.

Technics EAH-AZ100: Neue Farbe, bewährter Sound

Neben den Farben Silber, Schwarz, Midnight Blue und Champagne Gold steht nun auch ein dezenter Lilaton für die EAH-AZ100-True-Wireless-Earbuds zur Verfügung. Technisch bleibt dabei alles beim Bewährten: Der Technics gehört weiterhin zu den klanglich ambitioniertesten In-Ear-Modellen im Portfolio der Marke – wir hatten ihn übrigens schon im Test. Neu ist jedoch die Verbindung mit einer europaweiten Charity-Initiative.

Technics unterstützt Teenage Cancer Trust

Technics spendet zehn Prozent der europäischen Verkaufserlöse der neuen Moonlight-Lilac-Edition des EAH-AZ100 an den Teenage Cancer Trust – eine britische Wohltätigkeitsorganisation, die junge Menschen mit Krebserkrankungen begleitet und unterstützt. Darüber hinaus startet Technics ein zusätzliches Programm, bei dem weitere zehn Prozent ausgewählter Produktverkäufe direkt an die Organisation fließen sollen.

Unterstützt wird die Initiative unter anderem von Roger Daltrey, Sänger von The Who, ein langjähriger Förderer des Teenage Cancer Trust. Daltrey betont die Bedeutung solcher Partnerschaften für die Unterstützung junger Betroffener und die Finanzierung professioneller Betreuung.

Preis und Verfügbarkeit

Die In-Ears Technics EAH-AZ100 in der neuen Farbvariante Moonlight Lilac sind ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 299 Euro.