Teac stellt einen neuen CD-Spieler der Premiumklasse vor, der technische Anleihen bei der Edel-Marke Esoteric nimmt, preislich aber noch auf dem Boden bleibt. Der CD-Player hört auf den Namen Teac VRDS-701 und kommt mit einem speziellen Laufwerks-Mechanismus, der auf einen besonders ruhigen und ungestörten Lauf der CD einzahlen soll.

Teac VRDS-701: Vibrationsarmes Laufwerk + hochwertige Wandlersektion

Der Teac VRDS-701 ist mit dem sogenannten Vibration-Free-Rigid-Disc-Clamping-System (VRDS) ausgestattet, einer Technologie, die man von Esoteric kennt (deren Streaming-DAC N-05XD wir jüngst zu Gast hatten). Dieser Mechanismus soll Rotations- und andere unerwünschte Vibrationen reduzieren: Die CD wird nämlich mit einer speziellen Klemme auf einem Aluminiumdrehteller fixiert. So werde die träge Masse maximiert und die Drehung stabilisiert. Weiteres mechanisches Feature ist eine halbschwimmende Subchassis-Montage, die ungewollten Schwingungen den Garaus machen soll.

Bei der Digital-Analog-Wandlung setzt Teac auf selbst entwickelte, diskrete Schaltungen, ergänzt um einen vollsymmetrischen Dual-Mono-Aufbau. Praktischerweise ist eine analoge Vorverstärkerschaltung an Bord, sodass der Teac VRDS-701 direkt an eine Endstufe oder auch an Aktivlautsprecher angeschlossen werden kann.

Außerdem lässt sich der interne DAC über Digitaleingänge nutzen, per USB können Dateien bis 32 Bit/384 kHz bzw. 22,5-MHz-DSD wiedergegeben werden, MQA wird ebenfalls dekodiert. Auch eine externe Taktung über einen Clockeingang (10 MHz) ist möglich. Weitere Features sind ein Kopfhörerverstärker und eine Pufferverstärkerschaltung mit erhöhtem Ausgangsstrom.

Wer den Teac-Spieler in Aktion erleben möchte, ist herzlich zu High End 2023, Stand F214, Atrium 4, 2. OG, eingeladen. Erhältlich ist der Teac VRDS-701 ab dem 20. Mai 2023 in den Farben Schwarz und Silber.

Preis Teac VRDS-701: 2.499 Euro

