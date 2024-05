Auch der 1953 in Tokio gegründete Hersteller Teac und seine audiophile „Edelmarke“ Esoteric werden auf der am Donnertag beginnenden High End 2024 vertreten sein. Präsentiert werden diverse neue Komponenten, die vor Ort ausgiebig begutachtet und probegehört werden können.

Teac UD-507: Neuer Pre-DAC der 5er-Serie

Ganz neu ist der Teac UD-507, der D/A-Wandler, Vorstufe und Kopfhörerverstärker in einem Gerät darstellt. Er wird in der Vorführung seine Spielkünste an Kopfhörern aus dem Hause Audeze zeigen.

Weiterhin zeigt Teac die 701-Reference-Serie in Aktion, bestehend aus Netzwerkspieler, Endstufe und Premium-CD-Spieler mit ambitionierter Laufwerkstechnik (den wir bereits im letzten Jahr im Test hatten).

Esoteric-Vollverstärker F-01 und F-02

Esoteric wiederum wird die neuen Vollverstärker F-01 und F-02 vorstellen. Die edel verarbeiteten Amps richten sich an klassische analoge HiFi-Aficionados: Sie kommen ausschließlich mit analogen Eingängen, haben aber modernste Elektronik unter der Haube und sollen sich durch besonders transparenten, kultivierten und kraftvollen Klang auszeichnen.

Auch andere, bereits erfolgreich eingeführte Esoteric-Geräte werden auf der High End vorgeführt, und zwar in neu aufgelegten SE-Editionen mit Tunings und Verbesserungen an klangrelevanten Stellen.

Sie finden Teac und Esoteric zur High End (9. – 12. Mai 2024) im Münchner M.O.C. – Atrium 4 (2. OG), Raum F214.

