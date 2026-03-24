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Teac TN-400BT-X Turquoise: Plattenspieler mit Bluetooth | News fairaudio

Alles so schön bunt hier: Teac bringt Plattenspieler TN-400BT-X Turquoise

von | 24. März 2026

Wenn das nicht zum aufkeimenden Frühling passt: Mit einer lebensbejahenden Farbvariante schickt Teac eine neue Edition des erprobten Plattendrehers TN-400BT-X ins Rennen. Der Teac TN-400BT-X Turquoise richtet sich an undogmatische Vinylfreunde, denn er verbindet traditionelles Schallplattenhören mit moderner Bluetooth-Übertragung.

Schellack meets Bluetooth

Teacs neuer Plattenspieler unterstützt bei der Bluetooth-Wiedergabe neben dem Standard-Codec SBC auch AAC sowie aptX und aptX Adaptive für eine, im Rahmen der Bluetooth-Technologie, hochwertige Audioübertragung. Natürlich ist aber auch die kabelgebundene Betriebsart möglich.

Der Teac TN-400BT-X Turquoise mit Staubschutzhaube von vorne

Der Teac TN-400BT-X Turquoise kommt mit Staubschutzhaube und vormontiertem Tonabnehmer

Für stabile Drehzahl und sauberen Gleichlauf sollen ein riemengetriebener Aluminium-Druckgussteller mit hoher Massenträgheit sorgen, angetrieben von einem kräftigen Gleichstrommotor. Wer noch alte Schellack-Schätzchen hat, der freut sich: Der Teac TN-400BT-X Turquoise unterstützt alle drei gängigen Geschwindigkeiten von 33 1/3 über 45 bis 78 U/min. Eine präzise gefertigte Edelstahlspindel mit Messinglager soll dabei Reibung reduzieren und zur Rotationsstabilität beitragen.

Der statisch ausbalancierte, S-förmige Tonarm aus Aluminium verfügt über eine Anti-Skating-Einstellung und einen Lift für ein kontrolliertes Absenken des Tonabnehmers. Dank universeller Headshell lassen sich Tonabnehmer-Systeme unkompliziert wechseln. Ab Werk ist ein robustes MM-System vom Typ Audio-Technica AT95E montiert.

Klanggenuss ohne tanzende Tieftöner

Der integrierte Phono-EQ-Verstärker des Teac TN-400BT-X Turquoise ermöglicht den direkten Anschluss an Verstärker oder Kompaktanlagen ohne eigenen Phono-Eingang. Ein zuschaltbarer Subsonic-Filter reduziert tieffrequente Störungen ab 18 Hertz abwärts, die etwa bei leicht verzogenen Schallplatten oder durch Trittschall entstehen können, und entlastet so die angeschlossene Anlage.

Das Anschlussfeld des neuen Teac-Plattenspielers

Anschlussfeld des neuen Teac-Plattenspielers: Auf Wunsch kann der interne Phono-Entzerrvorverstärker aus dem Signalweg genommen werden

Konstruktiv setzt Teac auf solide Materialien: Ein MDF-Sockel sorgt bei dem knapp fünf Kilogramm schweren Plattenspieler für Resonanzarmut, während entkoppelte Aluminiumfüße mit Dämpfungselementen Rückkopplungen minimieren sollen.

Teac TN-400BT-X Turquoise: Lieferumfang, Verfügbarkeit, Preis

Zum Lieferumfang gehören unter anderem eine Filzmatte, EP-Adapter für Singles, eine vormontierte Headshell mit Tonabnehmer sowie eine Staubschutzhaube und ein Cinchkabel mit separater Erdungsleitung. Der neue Teac-Plattenspieler TN-400BT-X Turquoise ist bereits verfügbar. Der Preis: 499 Euro.

Kontakt

Aqipa GmbH
Kufsteiner Straße 103
83026 Rosenheim
Deutschland

Telefon: +49(0)8031-28222 30
E-Mail: info@aqipa.com
Web: https://eu.teac-audio.com/de-DE/

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