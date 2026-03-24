Teac TN-400BT-X Turquoise: Plattenspieler mit Bluetooth | News fairaudio

Wenn das nicht zum aufkeimenden Frühling passt: Mit einer lebensbejahenden Farbvariante schickt Teac eine neue Edition des erprobten Plattendrehers TN-400BT-X ins Rennen. Der Teac TN-400BT-X Turquoise richtet sich an undogmatische Vinylfreunde, denn er verbindet traditionelles Schallplattenhören mit moderner Bluetooth-Übertragung.

Schellack meets Bluetooth

Teacs neuer Plattenspieler unterstützt bei der Bluetooth-Wiedergabe neben dem Standard-Codec SBC auch AAC sowie aptX und aptX Adaptive für eine, im Rahmen der Bluetooth-Technologie, hochwertige Audioübertragung. Natürlich ist aber auch die kabelgebundene Betriebsart möglich.

Für stabile Drehzahl und sauberen Gleichlauf sollen ein riemengetriebener Aluminium-Druckgussteller mit hoher Massenträgheit sorgen, angetrieben von einem kräftigen Gleichstrommotor. Wer noch alte Schellack-Schätzchen hat, der freut sich: Der Teac TN-400BT-X Turquoise unterstützt alle drei gängigen Geschwindigkeiten von 33 1/3 über 45 bis 78 U/min. Eine präzise gefertigte Edelstahlspindel mit Messinglager soll dabei Reibung reduzieren und zur Rotationsstabilität beitragen.

Der statisch ausbalancierte, S-förmige Tonarm aus Aluminium verfügt über eine Anti-Skating-Einstellung und einen Lift für ein kontrolliertes Absenken des Tonabnehmers. Dank universeller Headshell lassen sich Tonabnehmer-Systeme unkompliziert wechseln. Ab Werk ist ein robustes MM-System vom Typ Audio-Technica AT95E montiert.

Klanggenuss ohne tanzende Tieftöner

Der integrierte Phono-EQ-Verstärker des Teac TN-400BT-X Turquoise ermöglicht den direkten Anschluss an Verstärker oder Kompaktanlagen ohne eigenen Phono-Eingang. Ein zuschaltbarer Subsonic-Filter reduziert tieffrequente Störungen ab 18 Hertz abwärts, die etwa bei leicht verzogenen Schallplatten oder durch Trittschall entstehen können, und entlastet so die angeschlossene Anlage.

Konstruktiv setzt Teac auf solide Materialien: Ein MDF-Sockel sorgt bei dem knapp fünf Kilogramm schweren Plattenspieler für Resonanzarmut, während entkoppelte Aluminiumfüße mit Dämpfungselementen Rückkopplungen minimieren sollen.

Teac TN-400BT-X Turquoise: Lieferumfang, Verfügbarkeit, Preis

Zum Lieferumfang gehören unter anderem eine Filzmatte, EP-Adapter für Singles, eine vormontierte Headshell mit Tonabnehmer sowie eine Staubschutzhaube und ein Cinchkabel mit separater Erdungsleitung. Der neue Teac-Plattenspieler TN-400BT-X Turquoise ist bereits verfügbar. Der Preis: 499 Euro.

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