Teac jetzt mit JPLAY-Zertifizierung

Der japanische Hersteller Teac hat bekannt gegeben, dass mehrere seiner Netzwerkplayer ab sofort das Prädikat „JPLAY Certified“ tragen. Damit sind ausgewählte Modelle des Teac-Portfolios offiziell mit den hochwertigen Audioplayer-Lösungen von JPLAY kompatibel.

JPLAY: Streaming in Reinkultur

JPLAY gilt unter Audiophilen als besonders elegante Lösung für eine möglichst störungsarme Wiedergabe über das Netzwerk. Viele renommierte Hersteller sind JPLAY-kompatibel, darunter Hegel, Antipodes, dCS, Eversolo und Nagra, um nur einige zu nennen. Nun ist auch Teac Teil dieses Zirkels.

Femto und App

Für Windows-Rechner gibt es die JPLAY-Software „JPLAY Femto“, ein ressourcensparend operierender Netzwerk-Musikplayer, der lokale Dateien direkt auf einem angeschlossenen USB-DAC wiedergibt – mit dem Anspruch, systembedingte Störungen des Betriebssystems weitgehend auszublenden. So dient der Rechner gewissermaßen als reiner digitaler „Audiotransport“ ohne störendes Beiwerk. Die JPLAY-App (iOS- und iPadOS) fungiert darüber hinaus als fortschrittlicher UPnP/DLNA-Kontrollpunkt und bietet eine intuitive Möglichkeit, lokal gespeicherte Musik und solche von Streaming Services (Tidal, Qobuz) zu steuern.

Welche Teac-Modelle?

Mit der Zertifizierung stellt Teac sicher, dass die eigene Streaming-Hardware optimal mit diesen Setups harmoniert. Die folgenden Modelle wurden offiziell als JPLAY Certified ausgezeichnet:

Teac UD-701N (DAC & Netzwerkplayer)

Teac NT-505T (Streaming Bridge)

Teac NT-505-X (DAC & Netzwerkplayer; siehe fairaudio-Testbericht)

Kontakt

Aqipa GmbH

Kufsteiner Straße 103

83026 Rosenheim

Deutschland

Telefon: +49(0)8031-28222 30

E-Mail: info@aqipa.com

Web: https://eu.teac-audio.com/de-DE/