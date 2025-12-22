Teac jetzt mit JPLAY-Zertifizierung

Der japanische Hersteller Teac hat bekannt gegeben, dass mehrere seiner Netzwerkplayer ab sofort das Prädikat „JPLAY Certified“ tragen. Damit sind ausgewählte Modelle des Teac-Portfolios offiziell mit den hochwertigen Audioplayer-Lösungen von JPLAY kompatibel.
JPLAY: Streaming in Reinkultur
JPLAY gilt unter Audiophilen als besonders elegante Lösung für eine möglichst störungsarme Wiedergabe über das Netzwerk. Viele renommierte Hersteller sind JPLAY-kompatibel, darunter Hegel, Antipodes, dCS, Eversolo und Nagra, um nur einige zu nennen. Nun ist auch Teac Teil dieses Zirkels.
Femto und App
Für Windows-Rechner gibt es die JPLAY-Software „JPLAY Femto“, ein ressourcensparend operierender Netzwerk-Musikplayer, der lokale Dateien direkt auf einem angeschlossenen USB-DAC wiedergibt – mit dem Anspruch, systembedingte Störungen des Betriebssystems weitgehend auszublenden. So dient der Rechner gewissermaßen als reiner digitaler „Audiotransport“ ohne störendes Beiwerk. Die JPLAY-App (iOS- und iPadOS) fungiert darüber hinaus als fortschrittlicher UPnP/DLNA-Kontrollpunkt und bietet eine intuitive Möglichkeit, lokal gespeicherte Musik und solche von Streaming Services (Tidal, Qobuz) zu steuern.
Welche Teac-Modelle?
Mit der Zertifizierung stellt Teac sicher, dass die eigene Streaming-Hardware optimal mit diesen Setups harmoniert. Die folgenden Modelle wurden offiziell als JPLAY Certified ausgezeichnet:
- Teac UD-701N (DAC & Netzwerkplayer)
- Teac NT-505T (Streaming Bridge)
- Teac NT-505-X (DAC & Netzwerkplayer; siehe fairaudio-Testbericht)
