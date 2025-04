Am 12. April wird mal wieder der internationale Record Store Day gefeiert. Auch der japanische Hersteller Teac ist mit von der Partie – und verspricht allen Vinyl-Fans eine originelle Preiserstattung im Rahmen einer Social-Media-Aktion.

Von der Platte … vielleicht zum Plattenspieler

Und so funktioniert es: Jeder, der anlässlich des Record Store Days eine Schallplatte erwirbt, kann sich den Einkaufswert bei Teac zurückholen – allerdings nicht cash, sondern als Gutschein für den Teac-Onlineshop. Auf diese Weise könnten Sie zum Beispiel einen kleinen Rabatt für den Kauf eines Teac-Plattenspielers einheimsen – wie etwa für den Teac TN-5BB-M/B (Aufmacherbild) mit Riemenantrieb und XLR-Ausgängen.

Zeig Dein Vinyl!

Was das Datum angeht, ist Teac nicht so kleinlich: Auch noch nach dem Record Store Day – bis einschließlich 30. April nämlich – läuft die Aktion weiter. Das einzige, was Sie tun müssen: Machen Sie ein Foto von Ihrem Vinyl-Schätzchen und dem Kassenbon und posten Sie es auf Instagram oder Facebook mit dem Hashtag #TEACVinyl.

Ein bisserl Numerologie

Wenig später erhalten Sie einen individuellen Gutscheincode über den Einkaufspreis der Schallplatte. Achtung, es gibt nur einen Gutscheincode pro Person – und die Schallplatte darf maximal 53,19 Euro kosten. Auch das ist nicht zufällig gewählt, sondern eine Referenz auf das Gründungsjahr von Teac (1953). Sollten Sie eine Rechnung über mehrere Platten einreichen, wird der Durchschnittspreis pro Platte verwendet.

PS Eine Auswahl an Teac-Plattenspielern finden Sie hier in der Übersicht.

