Klingt japanisch, kommt aber aus den Niederlanden: Der Hersteller Takumi schickt mit dem neuen Level 1.1 einen recht puristischen Plattenspieler ins Rennen, der Einsteigern wie erfahrenen Analogfans den Zugang zur Markenwelt erleichtern soll — technisch reduziert, klanglich offenbar ambitioniert und preislich vergleichsweise moderat.

Takumi Level 1.1 – Reduce to the max

Der neue Takumi Level 1.1 übernimmt zentrale Konstruktionsprinzipien seines größeren Bruders 2.1, verfolgt aber laut Hersteller konsequent das Ziel, ein möglichst unkompliziertes und zugleich hochwertiges Einstiegsgerät anzubieten – was sich nicht zuletzt im Preis niederschlägt.

AC/DC?

Im Mittelpunkt des Takumi Level 1.1 steht ein resonanzoptimiertes Chassis in Kombination mit einem Riemenantrieb. Statt eines aufwendig geregelten Gleichstrommotors – wie im 2.1 – kommt hier ein klassischer AC-Motor zum Einsatz, der elektronisch zwischen 33⅓ und 45 U/min umschaltbar ist.

Wider den Vibrationen

Besonderes Augenmerk legt Takumi auf die mechanische Entkopplung. Plattenteller und Schallplatte seien vom restlichen Laufwerk weitgehend isoliert, so die Holländer, sodass unerwünschte Vibrationen minimiert werden. Der massive Acryl-Plattenteller werde auf einer CNC-Drehmaschine gefertigt, was eine sehr hohe Rundlaufgenauigkeit ermöglichen soll. Darunter arbeitet ein Hauptlager mit Keramikspindel in einer ölgeschmierten Messinghülse, deren Kontaktpunkt auf einer gehärteten Stahlkugel ruht — eine Konstruktion, die laut Takumi Reibung und Geräusche reduziere.

Wertiger Tonarm, minimalistisches Design

Ein ungewöhnliches Detail ist die umkehrbare Spindel: Die Schallplatte könne abgespielt werden, ohne sie zu berühren. Platte und Teller sollen eine gemeinsame, vom Rest des Plattenspielers entkoppelte rotierende Masse bilden. Auch bei der Abtastung spart Takumi offenbar nicht am falschen Ende. Der Takumi Level 1.1 nutzt denselben Tonarm wie das größere Modell Level 2.1, wodurch das günstigere Laufwerk von dessen mechanischer Präzision profitiert.

Optisch zeigt sich der Takumi-Plattenspieler bewusst minimalistisch. Er ist sowohl in klassischem Schwarz als auch in transparentem Acryl erhältlich und fügt sich damit dezent in unterschiedliche Anlagenkonzepte ein. Drei entkoppelte Füße sollen für stabilen Stand des Laufwerks sorgen und zusätzlich die Übertragung von Schwingungen minimieren.

Gerne upgraden …

Übrigens: Ab Werk vormontiert ist – für ein Plug-and-Play-Erlebnis – der Audio-Technica-Tonabnehmer AT3600; der Drei-H-Vertrieb empfiehlt natürlich, für das optimale Klangerlebnis einen der fünf hauseigenen Tonabnehmer von Takumi auszuwählen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Plattenspieler Takumi Level 1.1 ist ab sofort verfügbar, der Preis betraägt 1.295 Euro.

Kontakt

Drei H Vertriebs GmbH

Kedenburgstraße 44 / Haus D

22041 Hamburg



Telefon: +49(0)40-375 075 15

E-Mail: info@3-h.de

Web: https://3-h.de/