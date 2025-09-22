Der Vertrieb der Takumi-Plattenspieler und -Tonabnehmer für Deutschland und Österreich liegt ab sofort in den Händen von Drei H, wodurch das Unternehmen sein Portfolio um eine Marke erweitert, die sich der Verbindung von japanischer Handwerkskunst, puristischem Design und moderner Analogtechnik verschrieben hat. Das Wort „Takumi“ steht im Japanischen übrigens für jemanden, der sein Handwerk auf höchstem Niveau beherrscht – die Analog-Marke gleichen Namens stammt allerdings aus den Niederlanden.

Takumi bei Drei H: Analoge Ergänzung des Portfolios

Auch wenn Kenner Drei H bisher nicht vorrangig mit analogen Produkten in Verbindung gebracht haben, sei ihnen das Thema Schallplatte keineswegs fremd, so der Vertrieb. Viele der Mitarbeiter sind selbst leidenschaftliche Vinyl-Hörer und verfügen über umfangreiche Sammlungen. Dennoch galt bei der Produktauswahl stets ein hoher Anspruch – ein Anspruch, dem Takumi nach intensiver Prüfung gerecht wurde.

Seltene Qualität

Die Entscheidung für Takumi fiel nach einem Jahr intensiver Auseinandersetzung mit der Marke. Insbesondere die mechanische Ausführung, die klangliche Performance und die Verarbeitung der Plattenspieler überzeugten das Drei-H-Team. Besonders beeindruckend sei die Qualität in Relation zur Preisgestaltung – ein seltenes Zusammenspiel in diesem Segment.

Tradition

Takumi-Produkte werden in der Tradition japanischer Fertigung gefertigt, wobei die Konzentration auf hochwertige Materialien, durchdachte Konstruktion und klare Formgebung liegt. Das Ziel: maximale Klangtreue und eine Reduktion auf das Wesentliche. Neben den Plattenspielern umfasst das Portfolio diverse Tonabnehmer, die diesen Anspruch ebenfalls konsequent umsetzen.

Line-up und Preisgestaltung

Das Portfolio umfasst derzeit zwei Plattenspieler: den TT Level 2.1 und den TT Level 3.1. Sie sind – mit einem Audio-Technica-AT3600L-MM-Tonabnehmer ausgestattet – für 1.795 bzw. 2.695 Euro zu haben. Zudem werden fünf MC-Systeme angeboten, die zwischen 449 und 2.599 Euro kosten. Zwei neue Varianten des beliebten Plattenspielermodells Takumi TT Level 3.1, jeweils in Buche und Nussbaum, sind in Vorbereitung und sollen demnächst verfügbar sein.

Wir wünschen der neuen Vertriebskooperation viel Erfolg!

Kontakt

Drei H Vertriebs GmbH

Kedenburgstraße 44 / Haus D

22041 Hamburg



Telefon: +49(0)40-375 075 15

E-Mail: info@3-h.de

Web: https://3-h.de/