Der japanische High-End-Hersteller TAD (Technical Audio Devices) kündigt in einer aktuellen Pressemitteilung zwei Neuigkeiten in seiner „Evolution“-Produktserie an:

Das ist erstens der Lautsprecher TAD Evolution E1TX, ein gut 1,2 Meter hohes 3-Wege-Standmodell, zu dessen technischen Besonderheiten ein Koaxialchassis (namens „CST“: Coherent Source Transducer) gehört, das im Hochton auf eine Beryllium-Kalotte und in den Mitten auf einen Treiber mit Magnesium-Membran setzt. Die unteren Lagen verantworten zwei 16-cm-Woofer mit Aramidfaser-Membran, die von einem Bassreflex-System der besonderen Art unterstützt werden: Statt eines Ports werden zwei verwendet, die im unteren, seitlichen Bereich der TAD Evolution E1TX zueinander gegenüberliegend verbaut wurden und auf den Namen „Bi-Directional ADS“ hören. Durch eine symmetrische Schallabgabe nach vorne/hinten und zu den Seiten will TAD stehende Wellen im Lautsprechergehäuse sowie typische Port-Geräusche, wie sie insbesondere bei hohen Abhörlautstärken auftreten können, radikal minimiert haben.

Die zweite Neuigkeit des japanischen Herstellers ist die Endstufe TAD M1000. Dieser Endverstärker ist konsequent in Doppelmono aufgebaut und realisiere mit seiner Brücken-Schaltungstopologie und insgesamt vier Verstärkerzügen mit Class-D-Leistungsverstärkern 2 x 250 Watt an 8 und 2 x 500 Watt an 4 Ohm, so die Pressemitteilung. Optisch greift die Endstufe TAD M1000 die Ästhetik des D1000mk2-CD/SACD-Spielers beziehungsweise des D/A-Wandlers TAD DA1000 auf. Die neue TAD-M1000-Endstufe ist in Schwarz und Silber erhältlich.

Übrigens: Die beiden neuen TAD-Produkte können auf der kommenden Münchner High End in Raum C113, Atrium 3 in Augenschein genommen und natürlich gehört werden.

Preise:

TAD Evolution E1TX – 24.990 Euro

TAD M1000 – 16.990 Euro

Kontakt

D&D Distribution

Sprödentalstraße 94

47799 Krefeld



Telefon: +49(0)2151-932 618

E-Mail: info@TAD.tokyo

Web: www.tad-europe.com