Der Herforder Hersteller T+A gibt bekannt, dass die beliebte Design-Lautsprecherserie Talis modernisiert worden sei. Bei T+A nennt man das regelmäßige, aber mit ruhiger Hand gestaltete Überarbeiten bestehender Komponenten übrigens fast schon poetisch „Lebenszyklusimpuls“.

T+A Talis S 330 und R 330: Was ist neu?

Sowohl Optik als auch Innenleben des Standmodells S 330 und der Kompaktlautsprechers R 330 wurden revidiert. So kommen die Chassis nun mit schwarzen Membranen und nicht mehr mit hellen. Elegant wirkt auch die „WrapAround Baffle“: Die Schallwand wird nämlich über die Ränder des Lautsprechers hinausgezogen und schließt erst auf der Seitenwange an den Korpus an. Die organische Formgebung soll überdies störende Reflektionen und mithin das Wirken von Phantomschallquellen minimieren.

Die neuen Talis-Lautsprecher sind ab sofort auch mit einem neuen Magnesiumhochtöner ausgestattet. Dieser soll, so T+A, einen klareren und präziseren Hochtonbereich zeitigen, ohne dabei aber jemals scharf oder störend zu klingen.

Weitere Features sind die sogenannten „StarStabilizer“-Membranen, welche eine noch exaktere pistonische Bewegung der Chassis gewährleisten sollen – also quasi wie der Hubkolben in einem Motor – sowie ein innenverstrebtes Alu-Gehäuse und überarbeitete Frequenzweichen.

Grundlegende Specs

Die 15 Kilogramm schwere T+A Talis R 330 kommt als Zweiwegler mit einem – leider ohne dB-Korridor – deklarierten Übertragungsbereich von 35 Hz bis 40 kHz und einer Empfindlichkeit von 85 dB/W/m. Das Standmodell T+A S 330 hingegen bringt 33 Kilogramm auf die Waage – und liefere laut T+A eine deutlich tiefere untere Grenzfrequenz von 25 Hertz sowie eine erhöhte Empfindlichkeit von 87 dB/W/m.

Varianten, Verfügbarkeit und Preise

Beide Modelle sind ab sofort erhältlich – und zwar wahlweise mit silbernem oder schwarzem Gehäuse. Die T+A Talis R 330 kostet 6.900 Euro und die große Talis S 330 ist für 12.500 Euro zu erwerben.

Kontakt

T+A elektroakustik GmbH & Co. KG

Planckstraße 9 – 11

32052 Herford



Telefon: +49(0)5221–7676-0

E-Mail: info@ta-hifi.com

Web: https://www.ta-hifi.de/