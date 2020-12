Aus Herford erreicht uns die Mitteilung, dass T+A Elektroakustik sein Sortiment alsbald um den Kopfhörer Solitaire P-SE erweitert. Der neue T+A Solitaire P-SE basiert auf dem Solitaire P, ist aber zu einem deutlich günstigeren Preis erhältlich – ohne dass dabei jedoch die klangliche und technische DNA dieses Modells leide, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Gehäuse des T+A P-SE Kopfhörers besteht aus Kunststoff – was nicht nur die Produktionskosten reduziere, sondern auch das Gewicht. Außerdem bekam der neue Spross der Kopfhörerfamilie einen anderen Wandler mit neu entwickelten Membranen und Filtern. Was bleibt: Auch der kostengünstigere T+A Solitaire P-SE wird in Handarbeit in Herford gefertigt.

T+A Solitaire P-SE: Technik, Verfügbarkeit, Preis

Was beide Modelle gemeinsam haben: Sie sind planar-magnetostatische, offene Kopfhörer mit einer ohrumschließenden Bauform. Beide haben einen Klirrfaktor von < 0,015% bei 100 dB. Der Solitaire P-SE kommt indes mit einer geringeren Impedanz (45 statt 80 Ohm wie beim Solitaire P) sowie einem etwas anderen Frequenzbereich, nämlich 8 Hz – 45 kHz. Erhältlich ist der neue Kopfhörer ab 25. Januar 2021.

Ach ja: Das Namenskürzel „SE“ soll, so die Pressemitteilung, künftig auch für andere Entwicklungen aus dem Hause T+A zur Verfügung stehen – es kennzeichnet in der jeweiligen Gerätekategorie die Einstiegsmodelle.

Preis T+A Solitaire P-SE: 2.800 Euro

