Mit einer sogenannten Capsule Collection probiert der Herforder Hersteller T+A ein neues Konzept aus: Es gibt eine limitierte Sonderedition des Receivers T+A R 1000 E in Weiß, bei der die Limitation aber nicht auf die hergestellte Stückzahl bezogen ist, sondern auf den Produktionszeitraum. Diese Farbvariante wird nämlich nur von Dezember 2020 bis April 2021 hergestellt.

T+A R 1000 E White Edition: Schnittstellen & Technik

Der Receiver kommt mit einem FM-Empfänger, CD-Laufwerk, drei analogen Hochpegeleingängen, von denen einer per optionalem Phonoboard in einen Phonoeingang umgewandelt werden kann, sowie sechs Digitaleingängen (3 x S/PDIF koaxial, 2 x Toslink, 1 x USB-B). Ein Bluetoothempfänger sowie eine Streamingeinheit (LAN und WLAN) sind ebenfalls mit an Bord. Der Verstärker leistet 2 x 180 Watt an 4 Ohm, auch ein Kopfhörerverstärker wird geboten. Die Streamingsektion basiert auf dem UPnP-Protokoll und ist Roon Ready, die Dienste Tidal, Deezer und Qobuz sind integriert.

Preis T+A R 1000 E White Edition: 5.300 Euro

