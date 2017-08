Das neueste Produkt von Synergistic Research soll es in sich haben: Die PowerCell 12 UEF SE sei eine kompromisslose Lösung für sauberen Strom mit zwölf Steckplätzen, so der US-Hersteller.

Hier gibt es u. a. eine Punkt-zu-Punkt-Matrixverdrahtung aus Silber, separate sogenannte EM-Zellen-Filterbänke für die maximale Isolierung von Komponente zu Komponente, beste Leistungstransformatoren, „Quantum“-Kondensatoren und vieles mehr – das Ergebnis soll laut Pressemitteilung „Strom in seiner reinsten und saubersten Form“ sein. Mitgeliefert wird ein standesgemäßes Netzkabel namens High Current Atmosphere Level 3 Active.

Wer selbst erleben möchte, was so ein Netzstromfilter und -aufbereiter leisten kann, der sollte auf den Westdeutschen HiFi Tagen (30.09. bis 01.10.2017) mal in Raum 177 vorbeischauen und -hören: Hier residiert der SoReal-Audio-Vertrieb – und der hat die PowerCell 12 UEF SE im Gepäck. Lassen Sie sich überraschen!



Preis Synergistic Research PowerCell 12 UEF SE: ab 7.450 Euro

Kontakt

SoReal-Audio Vertrieb

Aresinger Straße 36

86561 Unterweilenbach



Telefon: +49(0)8445 - 26 700 30

E-Mail: info@soreal-audio.de

Web: www.soreal-audio.de