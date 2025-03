Digitalworkshop in der Hamburger "Hifi Villa"

Es ist eine Diskussion, die immer wieder leidenschaftlich geführt wird: Wie kommen Klangunterschiede bei digitalen Komponenten zustande, wenn doch eigentlich nur Einsen und Nullen verarbeitet werden? Hören Sie selbst – beim nächsten Workshop in der Hifi Villa Hamburg.

Sound of Switch

Der Fachhändler Dimi Vesos lädt in seine Hifi-Villa ein und widmet sich in seinem Workshop vor allem der Frage: Können Netzwerk-Switches in unterschiedlichen Preisklassen wirklich unterschiedliche Klangerlebnisse bieten?

Das und noch mehr soll durch ausgiebige Hörtests spielerisch herausgefunden werden. In den Ring treten Switches von exD und Silent Angel sowie Netzwerkkabel unterschiedlicher Qualitätslevel. Mit von der Partie ist der IAD Vertrieb, der einige edle Hifi-Komponenten zur Verfügung stellt.

Traumwandlerisch

Im Mittelpunkt des Workshops steht der D/A-Wandler D-1N von Soulnote, den wir bei fairaudio bereits als Testgerät zu Gast hatten. Ihm zur Seite steht der DAC 2.10 von Canor mit einer vollsymmetrischen und röhrenbasierten Ausgangsstufe – auch diesen Wandler hatten wir schon im Test. Als digitale Quelle dient der Rhein Z1 Plus von Silent Angel.

Die analogen Mitspieler

Weitere Mitspieler sind die Lautsprecher E2 von TAD, der Vollverstärker A-2 von Soulnote sowie Kabel von David Laboga.

Bitte anmelden …

Freuen Sie sich auf eine spannende Veranstaltung. Achtung, die Teilnahme ist nur per Voranmeldung via E-Mail (frag@dimivesos.com) möglich.

Wann und wo?

Freitag, 28. März 2025, 14 – 18 Uhr

Dimi Vesos High Fidelity | Elbchaussee 288 | 22605 Hamburg

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)2161 - 617830

E-Mail: service@iad-gmbh.de

Web: https://www.iad-audio.de/