Wer jemals mal einen sogenannten „Super Tweeter“ ausprobierte, staunte mit einiger Sicherheit nicht schlecht, wie man das, was man (einzeln) eigentlich nicht oder kaum hören kann, im Gesamtzusammenhang eben doch gut hören kann. Der schottische Lautsprecherbauer Fyne Audio stellt mit dem S-TRAX einen neuen Zusatz-Hochtöner vor, der das Klangbild bestehender Lautsprecher gezielt erweitern will. Mit Fokus auf höhere Detailauflösung und verbesserte Klangfarben (Stichwort: Obertöne) richtet sich der Superhochtöner von Fyne Audio an anspruchsvolle Hörer, die ihre HiFi-Systeme subtil, dennoch wirkungsvoll verfeinern möchten.

Fyne Audio S-TRAX: Hoch hinaus bis 50 Kilohertz

Als Weiterentwicklung des firmeneigenen SuperTrax-Tweeters soll der Fyne Audio S-TRAX eine hochpräzise Erweiterung der Hochfrequenzwiedergabe bieten: Der Arbeitsbereich des S-TRAX ist mit 16 kHz bis 50 kHz (- 6 dB) deklariert. Der schottische Superhochtöner sei dabei keineswegs auf Fyne-Lautsprecher beschränkt, vielmehr lasse sich das kompakte Modul mit zahlreichen passiven Lautsprecherkonfiguration kombinieren, so die Pressemitteilung.

Variabel im Pegel

Technisch basiert der Fyne Audio S-TRAX auf einen 25 mm-Magnesium-Hochtöner mit Neodym-Antrieb, dessen Signal über eine auf 16 kHz abgestimmte Hochpassweiche (3. Ordnung, kältebehandelt) gefiltert wird. Die Schalldruck-Abstimmung hingegen zeigt sich flexibel: Ein Pegelwahlschalter erlaubt eine Anpassung von ±4,5 dB gegenüber der Nenneinstellung und ermöglicht so die individuelle Feinjustierung im Zusammenspiel mit verschiedenen Lautsprechertypen.

Das Kernanliegen

Kernanliegen des S-TRAX-Prinzips sei laut Fyne Audio die harmonische Integration: Der Zusatzhochtöner erweitere nicht nur das Obertonspektrum, sondern verbessere dadurch auch die Raumabbildung. Unterm Strich sollen eine realistischere Wiedergabe von Instrumenten, feinere Texturen im Hochtonbereich sowie ein insgesamt luftigeres Klangbild mit mehr emotionaler Tiefe die willkommene Folge sein.

Ein paar grundlegende Specs

Nennimpedanz: 8 Ohm

Empfindlichkeit: empfohlen für Lautsprecher bis typischerweise zu 98 dB (2,83 V / 1 m)

Abmessungen: 79 × 82 × 149 mm (H × B × T)

Gewicht: 1,0 kg (je Lautsprecher)

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Superhochtöner Fyne Audio S-TRAX ist ab sofort erhältlich. Der empfohlene Preis beträgt 1.199 Euro.

Kontakt

TAD-Audiovertrieb GmbH

Hallwanger Straße 14

83209 Prien am Chiemsee



Telefon: +49(0)8052-9573273

E-Mail: hifi@tad-audiovertrieb.de

Web: https://tad-audiovertrieb.de/