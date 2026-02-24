Sumiko stellt neues MC-System Oriole vor

Der japanische Tonabnehmerspezialist Sumiko erweitert seine Reference-Serie um das MC-System Sumiko Oriole. Innerhalb der Produktlinie schließt das Oriole gezielt die Lücke zwischen den Modellen „Songbird“ und „Starling“ und übernimmt zentrale konstruktive Merkmale des größeren Modells in einem eigenständigen, ausgewogenen Konzept.

Scharf geschliffen – Sumiko Oriole

Das in Japan entwickelte und gefertigte Sumiko Oriole ist als Low-Output-Moving-Coil-System ausgelegt. Die Abtastung besorgt ein auf einem Aluminiumnadelträger montierter nackter Diamant mit Shibata-Schliff, der tief in die Rillenflanken eintauchen und selbst feinste Modulationen präzise erfassen soll, heißt es vom Audio-Trade-Vertrieb (ATR). Dabei stünde weniger analytische Schärfe im Vordergrund, sondern die organische Einbindung der Details in das musikalische Gesamtbild.

Der Generator

Der neu entwickelte Generator des Sumiko Oriole mit Spulen aus hochreinem Kupfer arbeitet mit einer niedrigen Innenimpedanz von 5,5 Ohm und liefert eine Ausgangsspannung von 0,3 Millivolt.

Die Kanaltrennung wird mit 30 Dezibel bei 1 kHz angegeben. Der Frequenzgang umfasse den Bereich von 12 Hertz bis 45 Kilohertz, wobei sich das Sumiko Oriole sehr ausgewogen zeige, heißt es in der Pressemitteilung zur Neuvorstellung: Der Bass reiche tief hinab und bleibe strukturiert, während die Mitten offen, farbig und mit einer glaubwürdigen Stimmwiedergabe gesegnet seien. Im Hochtonbereich soll der Shibata-Schliff dann seine Stärken ausspielen: „Fein aufgelöst, luftig und präzise“ werde er dargereicht, so ATR.

Preis und Verfügbarkeit

Wie bei Sumiko üblich, erfolgen Montage und Endkontrolle in sorgfältiger Handarbeit. Ausgeliefert wird das MC-System in einem schicken Holzkästchen. Das Sumiko Oriole ist ab sofort zum Preis von 1.699 Euro erhältlich.

