News
fairaudio - HiFi Test Magazin für Stereo & High-End Audio
Demnächst im Test:

Sie sind hier:Startseite»News»Phonosophie auf den Süddeutschen HiFi-Tagen 2025 erleben
Billboard
Manger Audio
News
Süddeutsche HiFi-Tage Stuttgart mit Phonosophie

Phonosophie auf den Süddeutschen HiFi-Tagen 2025 erleben

von | 12. September 2025

Es ist soweit: Ingo Hansen und sein Team treten alsbald – nämlich am übernächsten Wochenende – wieder an, HiFi-Fans interessante Tuning-Produkte und -Maßnahmen nahezubringen. Doch nicht nur das: Auch Livemusik mit einer ordentlichen Schippe Blues wird geboten, und es gibt neue Produkte.

Getuntes Anker-Netzteil

Wie immer, wenn Phonosophie auf Tour geht, gibt es eine spannende und unterhaltsame Mischung aus Technik und Musik. Mit Spannung erwartet werden neue Produkte, zum Beispiel das mit „Aktivatortechnologie“ getunte Netzteil des bekannten Herstellers Anker, welches unterschiedliche Geräte, wie den ebenfalls von den Hamburgern getunten Bluetooth-Receiver Audio Engine B1, aber auch Thorens-Plattenspieler und FritzBoxen, mit sauberem Strom versorgen kann.

Von Phonosophie getuntes Netzteil von Anker

Damit der Strom noch besser flutscht: Das getunte Netzteil von Anker – veredelt von Phonosophie

Weitere Phonosophie-Produkte

Ebenfalls in der Vorführung ist der PhonoPre One, ein individuell anpassbarer Phono-Vorverstärker, der sich – so Phonosophie – durch einen dynamischen und live-ähnlichen Klang auszeichnen soll. Vorgeführt werden zudem die Feinsicherungen Evolution II sowie das Lautsprecherkabel LS4, über das wir bereits berichteten.

Tuning und Live-Musik

Wer die Vorführungen von Phonosophie schon einmal erlebt hat, der weiß: Selbstverständlich wird Ingo Hansen wieder in seiner ihm eigenen, unnachahmlichen Art seine Aktivatortechnologie präsentieren.

Phonosophie auf den Süddeutschen HiFi-Tagen 2025

Musik, Kabel, neue Phonovorstufe und mehr – das alles präsentiert Ingo Hansen mit seinem Team

Und Livemusik gibt’s ebenfalls: Der Gitarrist und Sänger Wolfgang Bernreuther wird einen authentischen Blues darbieten. Diesmal sogar mit Aktivatorprodukten an Gitarre und Mikrofon – das muss man selbst erleben! Die Auftritte sind geplant für Samstag 11:00, 13:00 und 14:00 Uhr und Sonntag 11:00 bzw. 13:00 Uhr – jeweils im Wechsel mit den Workshops.

Wann?
Samstag, 20.09.2025, 10 – 18 Uhr
Sonntag, 21.09.2025, 10 – 16 Uhr

Wo?
Le Méridien Hotel Stuttgart, Raum Trocadero
Willy-Brandt-Straße 30 | 70173 Stuttgart

Kontakt

Phonosophie
Luruper Hauptstraße 204
22547 Hamburg

Telefon: +49(0)40–837077
E-Mail: support@phonosophie.de
Web: https://www.phonosophie.de/

Billboard
Lautsprecher von AudioSolutions