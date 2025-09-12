Süddeutsche HiFi-Tage Stuttgart mit Phonosophie

Es ist soweit: Ingo Hansen und sein Team treten alsbald – nämlich am übernächsten Wochenende – wieder an, HiFi-Fans interessante Tuning-Produkte und -Maßnahmen nahezubringen. Doch nicht nur das: Auch Livemusik mit einer ordentlichen Schippe Blues wird geboten, und es gibt neue Produkte.

Getuntes Anker-Netzteil

Wie immer, wenn Phonosophie auf Tour geht, gibt es eine spannende und unterhaltsame Mischung aus Technik und Musik. Mit Spannung erwartet werden neue Produkte, zum Beispiel das mit „Aktivatortechnologie“ getunte Netzteil des bekannten Herstellers Anker, welches unterschiedliche Geräte, wie den ebenfalls von den Hamburgern getunten Bluetooth-Receiver Audio Engine B1, aber auch Thorens-Plattenspieler und FritzBoxen, mit sauberem Strom versorgen kann.

Weitere Phonosophie-Produkte

Ebenfalls in der Vorführung ist der PhonoPre One, ein individuell anpassbarer Phono-Vorverstärker, der sich – so Phonosophie – durch einen dynamischen und live-ähnlichen Klang auszeichnen soll. Vorgeführt werden zudem die Feinsicherungen Evolution II sowie das Lautsprecherkabel LS4, über das wir bereits berichteten.

Tuning und Live-Musik

Wer die Vorführungen von Phonosophie schon einmal erlebt hat, der weiß: Selbstverständlich wird Ingo Hansen wieder in seiner ihm eigenen, unnachahmlichen Art seine Aktivatortechnologie präsentieren.

Und Livemusik gibt’s ebenfalls: Der Gitarrist und Sänger Wolfgang Bernreuther wird einen authentischen Blues darbieten. Diesmal sogar mit Aktivatorprodukten an Gitarre und Mikrofon – das muss man selbst erleben! Die Auftritte sind geplant für Samstag 11:00, 13:00 und 14:00 Uhr und Sonntag 11:00 bzw. 13:00 Uhr – jeweils im Wechsel mit den Workshops.

Wann?

Samstag, 20.09.2025, 10 – 18 Uhr

Sonntag, 21.09.2025, 10 – 16 Uhr

Wo?

Le Méridien Hotel Stuttgart, Raum Trocadero

Willy-Brandt-Straße 30 | 70173 Stuttgart

Kontakt

Phonosophie

Luruper Hauptstraße 204

22547 Hamburg



Telefon: +49(0)40–837077

E-Mail: support@phonosophie.de

Web: https://www.phonosophie.de/