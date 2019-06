Im letzten Jahr fanden sie erstmalig statt, die Süddeutschen HiFi-Tage. Ausgerichtet vom Team, das schon seit Jahren erfolgreich die Norddeutschen HiFi-Tage managt, kam die HiFi-Messe im Stuttgarter Holiday Inn Hotel so gut an, dass für dieses Jahr „Nachschlag“ geplant ist: Am ersten September-Wochenende sind Musik- und HiFi-Fans eingeladen, „spannende Technik, neue Produkte und viel Musik auf fünf Stockwerken“ zu erleben.

In den Hotelzimmern, Sälen, Konferenzräumen und weiteren Ausstellungsflächen des Holiday Inn Stuttgart ließen sich die „angesagtesten Produkte zur hochwertigen Musikwiedergabe“ begutachten und probehören, so die aktuelle Pressemitteilung zum kommenden Event.

Und weiter: „Egal ob Kopfhörer, Smartspeaker, Streaming-Verstärker, Lautsprecher aller Art oder hochwertigste Analogtechnik: Besucher können sich kostenlos informieren, fachsimpeln und in zahlreichen Vorführungen untrügliche Höreindrücke gewinnen. Das Angebot ist äußerst vielfältig und breit gefächert.“ Natürlich stehen dabei fachkundige Experten der ausstellenden Hersteller und Vertriebe persönlich Rede und Antwort.

Der Eintritt ist frei.

Als keiner Appetizer: Hier geht’s zu unserem Bericht von den Süddeutschen HiFi-Tagen 2018.

Wann?

Samstag, 7.9.2019 von 10 – 18 Uhr

Sonntag, 8.9.2019 von 10 – 16 Uhr

Wo?

Holiday Inn Stuttgart

Mittlerer Pfad 25-27 | 70499 Stuttgart

Web: www.histuttgart.de

Kontakt

NDHT Norddeutsche HiFi-Tage Verwaltungs UG

Bramfelder Chaussee 332

22175 Hamburg



Telefon: +49(0)40 - 641 70 28

E-Mail: ivonne.borchert-lima@süddeutsche-hifitage.de

Web: https://süddeutsche-hifitage.de