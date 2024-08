Neues aus Nordenham: Abacus Electronics eröffnete bereits Anfang des Jahres ein neues Vorführstudio für Pro-Audio-Produkte – es wird jedoch ab jetzt als Kulisse für einen neuen Pod- und Videocast dienen. Die Formate können sowohl auf YouTube als auch auf Spotify gestreamt werden.

Studio Talk: Abacus Electronic nennt Tipps und Tricks

Der neue Pod- und Videocast „Studio Talk“ zeigt Erfahrungen aus der Praxis. Hanno Sonder spricht in diesem Format mit Abacus-Anwendern über ihre ganz persönlichen Aha-Erlebnisse. Man wolle, so heißt es in der Pressemitteilung, im Studio Talk nicht primär Produktwerbung abspielen, sondern spannende persönliche Geschichten erzählen.

Die ersten Folgen sind bereits auf dem YouTube-Kanal und dem Spotify-Channel von Abacus Electronics verfügbar, in regelmäßigem Abstand sollen neue hinzukommen: Die nächste in voraussichtlich zwei Wochen.

Später soll es auf den genannten Kanälen auch unterhaltsame Produktvorstellungs- und Anwendungs-Videos geben. In diesem Sinne: Stay tuned!

