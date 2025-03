T+A Symphonia: Streamingverstärker mit zwei DACs

Der Herforder Hersteller T+A bringt einen Streamingvollverstärker an den Start, der ab sofort vorbestellt werden kann und ab April ausgeliefert wird. Neben digitalen Quellen und Streaming versteht sich der Symphonia – so der Name des Neulings – aber auch auf das Zusammenspiel mit analogen Geräten.

Die Konnektivität

Der T+A Symphonia streamt via LAN, WLAN und Bluetooth (aptX HD). Außerdem kann auf vielfältige Weise digital zugespielt werden: So bietet der der Streamingamp je einen optischen und koaxialen S/PDIF-Eingang, dazu noch HDMI ARC sowie zwei USB-C-Ports: einen für die Nutzung als DAC und einen weiteren für das Anschließen von Speicherlaufwerken. Damit nicht genug: Es sind auch noch zwei analoge Cincheingänge an Bord, einer davon ist Plattenspielern vorbehalten (MM bzw. High-Output-MC).

Stets zu Streamingdiensten …

Die Streamingsektion des T+ A Symphonia bietet nativen Zugriff auf die wichtigsten Dienste wie Deezer, Qobuz, Amazon Music und Tidal. Aus dem Netzwerk kann mit bis zu 32 Bit / 384 kHz bzw. DSD256 gestreamt werden. Und über den UDB-DAC sind sogar beeindruckende Wortbreiten und Datenraten von 32 Bit / 768 kHz sowie DSD512 möglich.

Zwei Herzen in der Brust

Statt eines Universalwandlers für DSD/PCM setzt T+A auf dezidierte separate Wandler. So verarbeitet der hauseigene 1-Bit-Converter DSD-Dateien nativ, während der PCM-Doppel-Differential-Wandler für – so T+A – „herausragende“ Linearität, Dynamik und Verzerrungsfreiheit sorge.

Power oder Pre?

Die Verstärkersektion basiert auf modifizierten Purifi-Eigentakt-Modulen, die Nennleistung pro Kanal beträgt 250 Watt an 4 Ohm beziehungsweise 125 Watt an 8 Ohm. Wer mag, kann den T+ A Symphonia auch als reine Streamingquelle und Vorstufe einsetzen, denn es ist ein lautstärkegeregelter Analogausgang vorhanden. Zu guter Letzt findet sich auf dem Anschlussfeld des Geräts auch noch ein Subwooferausgang.

Varianten und Preis

Erhältlich ist der T+A Symphonia in Silber und Schwarz – zum Preis von 8.490 Euro.

