Made in Canada, 10 Jahre Garantie und mit einigen proprietären Technologien am Start: Dies und noch einiges mehr trifft auf den neuen Streamingverstärker Moon 371 zu. Der neugeborene Amp markiert außerdem den Startpunkt der neuen Compass Collection des in Quebec beheimateten Audiospezialisten.

Vom Flaggschiff inspiriert

Wenngleich der Moon 371 preislich bewusst erschwinglicher und mit seinen neun Kilogramm Gewicht auch physisch kompakter gehalten wurde, wartet er mit Technologien aus der Flaggschiff-Serie North Collection auf. Und so greifen die Kanadier für die Verstärkersektion auf zwei zentrale Technologien zurück:

Die hauseigene Stromversorgung Moon Hybrid Power Supply (MHP) rühmt die Pressemitteilung als „ultrastabil“, während die ebenfalls proprietäre MDCA-Schaltung (Moon Distortion Cancelling Amplifier) klangverfremdende Verzerrungen nahezu eliminieren soll. Beide Lösungen hätten eine besonders lineare Wiedergabequalität zur Folge, verspricht Moon.

Von der Cloud bis hin zu Phono: die Schnittstellen des Moon 371

Die Ausgangsleistung deklariert Moon mit 100 Watt an 8 Ohm bzw. 200 Watt an 4 Ohm – sicherlich mehr als ausreichend für ein breites Spektrum an Lautsprechern. Der Amp kombiniert dazu eine integrierte Streaming-Plattform (MiND 2), die Dienste wie Qobuz Connect, Tidal Connect, Deezer, Spotify Connect, AirPlay 2 und Roon Ready unterstützt, mit einen Class-A/B-Verstärker. Damit nicht genug: Für Vinylfreunde ist zudem ein vollwertiger Phono-Eingang an Bord, der sowohl MM- als auch MC-Systeme unterstützt – man will damit an die Tradition der Phono-Vorverstärker wie etwa dem 810LP anknüpfen

Schnittstellenvielfalt wird in Quebec offenbar generell großgeschrieben: Fünf Digitaleingänge bietet der Moon 371 seinem Besitzer an (USB Host, HDMI ARC, Toslink und 2 x S/PDIF-koaxial), außerdem gibt es noch drei analoge Hochpegel-Eingänge, von denen einer symmetrisch (XLR) ausgeführt ist.

Alles unter Kontrolle

Bedient wird der Moon 371 wahlweise über die mitgelieferte Metallfernbedienung oder den 17-Zentimeter großen, hochauflösenden Farb-Touchscreen an der Gerätefront, der Informationen zu Quelle, Titel, Cover und Einstellungen vermittelt.

Preis und Verfügbarkeit

Der Netzwerk-Verstärker Moon 371 ist ab sofort im ausgesuchten Fachhandel erhältlich, der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 6.800 Euro.

