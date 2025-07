Mit dem neuen Powernode (N331) stellt Bluesound die jüngste Idee eines kompakten Hi-Res-Audio-Streaming-Verstärkers vor, der nicht nur mit vielseitigen Schnittstellen aufwartet, sondern auch Heimkinowünsche beziehunsgweise 5.1-Systeme wahr werden lassen kann – ganz im Sinne eines unkomplizierten, wohnraumfreundlichen Setups.

Hochwertiges Class-D-Konzept

Im Inneren des Bluesound Powernode (N331) sitzt eine neu entwickelte Class-D-Endstufe mit DirectDigital-Technologie, die im Stereomodus pro Kanal bis zu 100 Watt bereitstellt. In den Leistungsstufen arbeiten moderne Galliumnitrid-Feldeffekttransistoren, die für geringe Verzerrungen und hohe Dynamik bürgen – so heißt es in der Pressemitteilung.

Stereo oder Heimkino?

Ergänzend zum klassischen Stereo-Betrieb bietet der Bluesound Powernode (N331) auch einen dedizierten Center-Ausgang – in Verbindung mit kabellosen Bluesound-Lautsprechern (Bluesound Pulse, Pulse Sub+) lässt sich so ein vollständiges 3.1- oder 5.1-Setup realisieren. Ansonsten können Stereo-Lautsprecher sowie Subwoofer auch klassisch an der Rückseite des Amps angeschlossen werden. Rückseitig finden sich überdies natürlich eine HDMI-eARC-Schnittstelle, USB-C sowie optische und analoge Eingänge. Zusätzlich ist ein 6,3-mm-Kopfhörerausgang mit THX-AAA-Technologie integriert, der für linearen, verzerrungsarmen Betrieb optimiert sei, heißt es.

Streaming, Multiroom & App-Steuerung mit BluOS

Wie alle Bluesound-Komponenten basiert auch der neue Streamingverstärker auf dem BluOS-System. Die Plattform ermöglicht hochauflösendes Streaming bis 24 Bit/192 kHz, ist MQA- und DSD256-fähig und bietet Zugriff auf zahlreiche Streamingdienste wie TIDAL, Qobuz, Spotify, Deezer oder Amazon Music. Und natürlich auf lokale Musikbibliotheken. Über die BluOS Controller App lässt sich der Bluesound Powernode (N331) in ein Multiroom-System integrieren oder bequem vom Smartphone, Tablet oder Rechner steuern.

Weitere Features

Das Gehäuse des Streamingverstärkers wurde optisch überarbeitet und ist in mattem Schwarz oder Weiß erhältlich. Auf der Oberseite befindet sich ein Touchpanel mit Näherungssensor und fünf frei belegbaren Presets. Die Unterstützung der Raumeinmessung von Dirac Live unterstreicht den Anspruch an eine präzise Klangabstimmung im Raum.

Preis und Verfügbarkeit

Ein bisschen Geduld brauchen Interessierte freilich noch: Der neue Bluesound Powernode (N331) ist voraussichtlich ab Anfang Oktober erhältlich, und zwar zum Preis von 1.099 Euro.

Kontakt

Dali GmbH

Berliner Ring 89

64625 Bensheim



Telefon: +49(0)6251-8079010

E-Mail: info@bluesound-deutschland.de

Web: https://bluesound-deutschland.de/