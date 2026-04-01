Wertig Musik hören in allen Räumen – und das kabellos und flexibel? Genau das Versprechen möchte der Hersteller Denon einlösen – mit den drei neuen Modellen Denon Home 200, 400 und 600. Es handelt sich um – so die Japaner – eine neue Generation kabelloser Lautsprecher, die sich flexibel im ganzen Haus einsetzen lassen und unterschiedliche Raumgrößen abdecken sollen. Bei alledem sollen die Streaminglautsprecher physisch ein ebenso luxuriöses wie organisches Flair versprühen: Nahtlos gewebte Stoffe, eloxiertes Aluminium, haptisch geschmeidige Oberflächen sowie weiches Silikon seien die Zutaten dafür.

Same Same But Different

Den Einstieg bildet der kompakte Denon Home 200, der mit jeweils drei Treibern und Verstärkern gewappnet ist und sich vor allem für kleinere Räume oder Hintergrundbeschallung eignet.

Der größere Denon Home 400 richtet sich an Anwender, die etwas mehr „PS unter der Haube“ – und überdies eine breitere Abstrahlung – wünschen. Sein System aus sechs Treibern und Verstärkern, darunter nach oben abstrahlende Chassis, soll eine räumlichere Wiedergabe zeitigen.

An der Spitze des Portfolios steht der Denon Home 600, der als leistungsstärkstes und basssouveränstes Modell ein System aus insgesamt acht Treibern und Verstärkern konzertiert. Zwei gegenüberliegende 6,5-Zoll-Tieftöner übernehmen dabei den Bassbereich, ergänzt durch Mittel- und Hochtöner sowie zusätzliche nach oben abstrahlende Einheiten.

Alle drei Lautsprecher unterstützen übrigens Dolby Atmos Music, wodurch bei entsprechender Quelle eine „dreidimensional wirkende Wiedergabe“ möglich werde, heißt es bei Denon.

O’zapft is!

Neben WLAN und Bluetooth bieten die Geräte außerdem USB-C- und AUX-Eingänge für externe Zuspieler. Über das integrierte hauseigene und HiRes-fähige HEOS-System samt zugehöriger App lassen sich Streamingdienste wie Tidal, Amazon Music HD oder Qobuz anzapfen, ebenso Internetradio und freilich auch lokale Musikbibliotheken.

Teamplay

Die Lautsprecher können einzeln betrieben oder mit weiteren HEOS-fähigen Geräten zu Multiroom-Systemen kombiniert werden. Insgesamt sind laut Denon Konfigurationen mit bis zu 64 Komponenten in 32 Zonen möglich, was auch etwas ausladendere Immobilien problemlos beschallen dürfte. Als Teamplayer kommen, logo, das komplette Denon Home Sortiment, aber auch HEOS-fähige AV-Receiver oder Mini-Systeme in Frage.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Denon-Home-Streaminglautsprecher sind ab sofort erhältlich – in Stone (hell) und Charcoal (dunkel). Die Preise:

Denon Home 200: 349 Euro

Denon Home 400: 499 Euro

Denon Home 600: 699 Euro

Kontakt

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