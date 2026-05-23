Die Moon Compass Collection wächst: Streaming-Vorstufe „491“ und Endstufe „461“ bald am Start

Mit der vor kurzem aufgelegten Compass Collection verfolgt Moon den Ansatz, High-End-Technik mit Streaming-Komfort und wohnraumfreundlichem Design zu kombinieren. Nun erweitert der kanadische Hersteller die Serie um zwei Komponenten, die sich an ambitionierte Musikliebhaber richten – nämlich um eine Streaming-Vorstufe und eine Endstufe. Die beiden Neuzugänge knüpfen konzeptionell an den jüngst von uns getesteten Streaming-Vollverstärker Moon 371 an, wollen in puncto Leistung, Anschlussvielfalt und Systemflexibilität jedoch deutlich mehr bieten.

Streamer und Vorstufe Moon 491

So versteht sich der Moon 491 als vollwertiges Herzstück moderner HiFi-Anlagen: Netzwerkplayer, Vorverstärker, DAC, Phono-Vorstufe und Kopfhörerverstärker arbeiten hier in einem Gerät zusammen.

Technisch federführend ist die hauseigene MiND-2-Streamingplattform, die zahlreiche moderne Streaming-Protokolle und Dienste unterstützt. Neben UPnP, Roon Ready, AirPlay und Bluetooth werden auch Qobuz Connect, Tidal Connect und Spotify Connect unterstützt. Über die Moon-MiND-App lassen sich alle Funktionen per Smartphone bedienen. Außerdem wird eine Fernbedienung beigelegt – und wer mag, kann auch die elegante Fernbedienung BRM-1 aus der North Collection nutzen.

Besonders interessant für Vinylfreunde: Die integrierte Phono-Vorstufe unterstützt sowohl MM- als auch MC-Tonabnehmer und bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten zur optimalen Abstimmung auf unterschiedliche Systeme.

Endstufe Moon 461

Passend zur Streaming-Vorstufe 491 präsentiert Moon die neue Endstufe 461. Sie liefert 150 Watt pro Kanal im Stereo- beziehungsweise bis zu 450 Watt im Mono-Betrieb und soll selbst anspruchsvolle Lautsprecher souverän kontrollieren.

Besonderes Augenmerk legt Moon auf die eigens entwickelte MDCA-Architektur („Moon Distortion-Cancelling Amplifier“), die ursprünglich für die deutlich kostspieligere North Collection entwickelt wurde. Ziel dieser Schaltung ist eine besonders verzerrungsarme und lineare Verstärkung mit hoher Transparenz und dynamischer Stabilität.

Unter der Haube arbeitet die neue Moon-Endstufe im konsequenten Dual-Mono-Aufbau mit zwei separaten Moon-Hybrid-Power-Netzteilen. Das soll die Kanaltrennung optimieren und Übersprechen minimieren – insbesondere bei niedrigen Lautsprecherimpedanzen und hohen Pegeln.

Preise und Verfügbarkeit

Die Streaming-Vorstufe Moon 491 wird ab Ende Juni 2026 für 6.800 Euro erhältlich sein. Die passende Endstufe Moon 461 kommt zeitgleich für 5.200 Euro. Beide Geräte werden übrigens laut Moon komplett in Kanada entwickelt und von Hand gefertigt – Moon gewährt 10 Jahre Garantie.