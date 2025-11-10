Im November öffnet das HiFi Forum Baiersdorf seine Türen gleich an zwei Wochenenden für Musikliebhaber und Technikbegeisterte. Mit den Streaming-Tagen (14. und 15. November 2025) sowie den Analog-Tagen (28. und 29. November 2025) widmen sich die Franken audiophilen Welten, die unterschiedlicher kaum sein könnten – und doch denselben Anspruch teilen: höchste Klangqualität.

Streaming-Tage 2025 in Baiersdorf

Am Wochenende vom 14. und 15. November stehen moderne Streaming-Lösungen im Fokus – von kompakten All-in-One-Systemen bis zu vollwertigen High-End-Konzepten. Besucher erwarten in den Showrooms von HiFi Forum Baiersdorf unterschiedliche Anlagenkonfigurationen, unter anderem mit Geräten von Purist, Naim, Burmester, MBL, Steinway Lyngdorf, Rose, NAD und AVM.

Die Gäste

Besondere Höhepunkte bilden zwei Workshops: Andreas Milkovits (Purist) stellt das Zusammenspiel von Musikserver und App vor, während Alwin Jaschik (HiFi Forum Baiersdorf) demonstriert, wie sich mit Roon-Software und Raumentzerrung die Wiedergabe im Hörraum gezielt optimieren lässt. Für beide Workshops ist eine Anmeldung über die Event-Seite erforderlich.

Die „Lange Musiknacht“ am Freitagabend (15.00–21.00 Uhr) bietet entspannten Hörgenuss bis in die Abendstunden, während der Samstag (10.00–17.00 Uhr) mit fachlicher Beratung und Zeit zum Vergleich lockt.

Analog-Tage 2025: Schallplattenkunst im Direktvergleich

Zwei Wochen später, am 28. und 29. November, dreht sich im HiFi Forum Baiersdorf alles um die analoge Musikwiedergabe. Die Analog-Tage bieten Gelegenheit, verschiedene Plattenspieler und Systeme in praxisnahen Setups direkt miteinander zu vergleichen. Ob Acoustic Signature, Technics, SME oder Thorens – zahlreiche Hersteller sind mit ihren Spitzenprodukten vertreten.

Vom Fach …

Fachvorträge und Gespräche mit Experten wie Jens Lange (Acoustic Signature), Patrick Kaschel (Thorens), Reiner Pohl (Technics) und Mario Grözinger (HiFi Forum Baiersdorf) ergänzen das Programm. Auch dieses Event bietet am Freitagabend eine „Lange Musiknacht“ von 15.00 bis 21.00 Uhr sowie ganztägige Beratung am Samstag (10.00–17.00 Uhr). Hier geht’s zur Event-Seite und zur Anmeldung.

Ob digital oder analog – beide Eventwochenenden im HiFi Forum Baiersdorf versprechen intensive Hörerlebnisse und wertvollen Austausch rund um hochwertige Musikwiedergabe. Veranstaltungsort ist das Hifi Forum Baiersdorf – Anschrift siehe unten.

Kontakt

HiFi Forum Baiersdorf

Breslauer Straße 29

91083 Baiersdorf

Deutschland

Telefon: +49(0)9133-60629-0

E-Mail: verkauf@hififorum.de

Web: https://www.hififorum.de/